BBVA rend les paiements de prêts aux particuliers plus flexibles

BBVA donnera de la flexibilité à ses clients privés en Espagne touchés par la crise de Covid-19 dans le paiement de leurs échéances de prêt, comme annoncé mardi dernier.

La banque permettra des paiements flexibles grâce à des pénuries pouvant aller jusqu’à un maximum de six mois, une mesure qui fait partie des solutions que BBVA met en œuvre pour aider à atténuer les effets de la crise sanitaire.

BBVA a déjà mis à la disposition des entreprises des lignes de crédit immédiates pouvant atteindre 25 000 millions d’euros et a signé la ligne ICO de 400 millions d’euros pour soutenir le secteur du tourisme, des transports et de l’hôtellerie en cas de problèmes de liquidité temporaires.

Ainsi, les entreprises et les indépendants peuvent demander un montant maximum de 500 000 euros, à travers des prêts à terme de un à quatre ans et un de grâce, un taux annuel maximum fixe de 1,50% APR et sans commission d’ouverture. De plus, cette ligne bénéficie d’une garantie ICO de 50% du financement.

De leur côté, les clients retraités de BBVA peuvent retirer de l’argent à partir de demain à partir de n’importe quel guichet automatique dans n’importe quel réseau à travers l’Espagne sans commission, bien que la banque ait conseillé aux clients d’éviter autant que possible les voyages.

De plus, depuis hier, un report du paiement d’un maximum de trois mois du loyer social s’applique aux familles qui vivent dans une maison hébergée par le Fonds de logement social (FSV) et qui ont été affectées par Covid-19.

Pour garantir l’accès aux services financiers en face à face, BBVA mène une gestion dynamique du réseau d’agences, avec des informations sur les agences et les horaires sur le web et prend des mesures de sécurité et de santé extrêmes.

En Espagne, environ 30% du réseau de bureaux est ouvert et seulement 10% de ses employés y travaillent, tandis que les autres travaillent à domicile.

Comme le chef de la direction de la banque, Onur Genç, l’a indiqué hier, BBVA est en pourparlers avec les autorités gouvernementales pour essayer de minimiser le nombre d’employés dans les succursales, tout en assurant la continuité du service.

Selon les représentants des banques lors de la table des relations du travail, les employés de BBVA touchés par le coronavirus en Espagne sont 127, dont 70 appartiennent au réseau d’agences et 57 aux services centraux.

