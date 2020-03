BBVA renouvelle sa trésorerie nette mondiale

BBVA a renouvelé Global Net Cash, sa solution de banque numérique pour les entreprises mondiales, mettant en œuvre des améliorations et de nouvelles fonctionnalités, qui permettront aux utilisateurs «d’accéder aux informations de manière plus simple et plus intuitive grâce à une expérience numérique unique, le tout ceci en temps réel », comme l’indique la« banque bleue ».

Depuis sa création, Global Net Cash a permis aux clients d’accéder aux informations historiques de leurs comptes mondiaux, via une connexion unique aux plateformes bancaires numériques des pays dans lesquels BBVA est présent et gère Fichier de base des paiements et encaissements dans différents pays.

La nouvelle version intègre désormais de nouveaux services au sein de la plateforme avec laquelle elle accompagnera ses clients dans leur propre transformation et les aidera dans une gestion plus efficace de leurs activités quotidiennes, sous un format «intuitif et simple» pour que la recherche et la gestion de l’information est “rapide et facile”.

Les nouvelles fonctionnalités de Global Net Cash incluent une application mobile, permettant d’accéder de n’importe où et à tout moment à des informations consolidées et en temps réel sur les comptes, les paiements et les recouvrements, et une vue globale des soldes et des mouvements de compte, car les clients pourront accédez à vos consolidations quotidiennes de toutes les informations de compte historiques auprès de BBVA et de banques tierces, avec accès à des informations détaillées en temps réel sur tous vos comptes.

De plus, une gestion globale et globale des paiements est proposée. Désormais, les clients pourront intégrer des fichiers de paiement multi-pays, établir des processus d’autorisation et suivre le statut de chacun, en complément de leurs opérations via des canaux directs.

Emma Rey, la directrice des programmes de Global Net Cash, a souligné que BBVA a établi un modèle avancé de la solution après avoir travaillé avec des sociétés mondiales. «Notre vocation était de construire une solution qui soit à la base de la prise de décision dans leur gestion quotidienne. Pour cela, nous avons privilégié la gestion d’informations fiables, consolidées, complètes et en temps réel », a souligné Rey.

