BBVA Research participera à un projet d’analyse du «big data»

BBVA Research soutiendra un projet de recherche sur l’analyse des «mégadonnées» qui sera développé par Stephen Hansen, docteur en économie et chercheur à l’Imperial College de Londres et auparavant à l’Université d’Oxford.

Le Conseil européen de la recherche a attribué l’une de ses prestigieuses bourses de recherche à Hansen. Le Conseil européen de la recherche, institution paneuropéenne créée pour promouvoir la recherche et l’innovation au sein de l’UE, attribue chaque année ces bourses aux meilleurs chercheurs européens. Jusqu’à présent, les projets menés par Stephen Hansen étaient axés sur l’économie des organisations et les politiques monétaires, en utilisant des sources de données non structurées et des méthodes d’apprentissage automatique.

Cette subvention permettra la constitution d’une équipe interdisciplinaire, à laquelle participeront BBVA Research et des chercheurs en économie, statistique et science des données des meilleures universités européennes et nord-américaines. Ce projet, qui analysera les modèles structurels de textes et autres données non structurées à travers des techniques de big data, confirme l’engagement du service d’étude BBVA à être à la pointe de l’analyse des données.

Comme l’a dit Stephen Hansen, «ce projet construira de nouveaux modèles pour intégrer des données non structurées dans l’estimation des modèles économiques et, par conséquent, élargira le type de données que les économistes pourront utiliser dans leurs futurs travaux».

Les bourses du Conseil européen de la recherche visent à financer des projets d’excellence et à promouvoir une recherche innovante et potentiellement rentable. Son objectif est de renforcer l’excellence et d’ouvrir la voie à de nouveaux domaines de recherche qui favorisent l’innovation, le développement des entreprises et font face aux défis sociaux.

Récemment, BBVA Research a veillé à ce que l’incertitude continue d’affecter l’évolution du marché immobilier et que la tendance des ventes soit restée dans un signe négatif au cours du dernier mois de 2019, afin qu’elle revienne à la baisse des ventes, un fait que Elle ne s’est pas produite depuis le début de la reprise, comme le montre l’Observatoire immobilier réalisé par le département des études de l’entité.

En décembre 2019, quelque 54 000 logements ont été vendus, soit 1,2% de moins qu’au même mois de l’année précédente. De plus, l’année s’est terminée avec une vente de près de 567 000 logements, 3,3% de moins qu’en 2018, “devenant la première année de contraction après cinq années consécutives de hausse”.

