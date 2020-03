BBVA Research prévoit que les îles Canaries dépasseront les niveaux d’emploi d’avant la crise de 6% en 2021

BBVA Research estime que l’économie des îles Canaries pourrait créer 38 000 emplois entre la fin de 2019 et celle de 2021, ce qui permettra au nombre de personnes employées de dépasser 940 000, ce qui placerait l’emploi aux îles Canaries à son plus haut niveau 6, % au-dessus du maximum atteint avant la crise.

Ce volume d’emploi est conforme à une prévision de PIB qui ralentit à 1,1% en 2020, mais retrouve son ton en 2021, avec une augmentation de 1,8%.

En tout état de cause, le scénario 2020 sera conditionné par l’intensité, la durée et l’ampleur des effets du virus COVID-19 sur l’économie mondiale et, en particulier, en Europe et en Espagne.

Selon le dernier rapport sur la situation des îles Canaries, entre la fin de 2018 et le début de 2019, l’économie des îles Canaries aurait maintenu une augmentation de près de 0,4% par trimestre, pour ralentir à 0,2% par rapport au troisième trimestre de l’année dernière, un une augmentation inférieure à celle de l’Espagne dans son ensemble.

Avec cela, la croissance de l’économie régionale aurait ralenti en 2019 à 1,5% par an, cinq dixièmes en dessous de la moyenne nationale.

À l’avenir, BBVA Research prévoit que le ralentissement de l’activité aux Canaries se poursuivra également en 2020, et que le PIB régional augmentera de 1,1%, pour accélérer légèrement à 1,8% en 2021. Cependant, notre scénario pour 2020 il sera conditionné par l’intensité, la durée et l’étendue des effets du virus COVID-19 dans l’économie mondiale.

Concernant l’emploi, les îles Canaries prévoient la création de quelque 38 000 emplois en 2020 et 2021, jusqu’à la fin de la période de 970 000 salariés, soit 6% de plus que le maximum atteint avant la crise. Avec cela, le taux de chômage moyen tomberait à 19,3% en 2021, toujours 2 points de pourcentage au-dessus de son niveau de 2008, et 7 points au-dessus de la valeur attendue pour l’Espagne à la fin de 2021.

Les premières données de 2020 indiquent une légère amélioration du marché du travail canarien, soutenue par les progrès du secteur hôtelier.

