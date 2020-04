BCE: Arrivée des PELTRO, opérations de refinancement non ciblées

Le conseil des gouverneurs de Banque centrale européenne, comme l’ont prédit les analystes, il a laissé les taux d’intérêt de référence inchangés. Le volume des achats de titres est également resté inchangé de l’ordre de 20 milliards par mois pour la partie relative au Qe et 120 milliards pour le Pepp. Concernant ce dernier plan d’achats temporaires (qui prendra fin en 2020), la BCE s’est dite “prête à augmenter la taille” de ce programme, actuellement de 750 milliards d’euros, “dans la mesure où cela sera nécessaire et pour le moment. cela sera nécessaire. “

Toutefois, un nouvel assouplissement des conditions du TLTRO est prévu, grâce auquel les banques peuvent se financer à la BCE avec des prêts à taux négatifs. “En particulier, le Conseil des gouverneurs a décidé de réduire le taux d’intérêt des opérations TLTRO III au cours de la période allant de juin 2020 à juin 2021 pour 50 points de base en dessous du taux d’intérêt moyen des principales opérations de refinancement de l’Eurosystème prévalant au cours de la même période “.

L’étain est un nouvel outil

L’acronyme signifie «opérations de refinancement à plus long terme en cas de pandémie d’urgence non ciblées»: ce nouveau plan de financement du système bancaire est la principale nouveauté annoncée dans les décisions du Conseil des gouverneurs d’aujourd’hui. L’étain “sera mené pour soutenir les conditions de liquidité dans le système financier de la zone euro et pour aider à préserver le bon fonctionnement des marchés monétaires en fournissant un soutien de liquidité efficace”, indique le communiqué de la BCE. «Ils consistent en sept opérations de refinancement supplémentaires qui commencent en mai 2020 et se termineront en quinconce entre juillet et septembre 2021, en fonction de la durée des mesures d’assouplissement des garanties. Elles seront conduites sous forme de procédures à taux fixe avec affectation intégrale, avec un taux d’intérêt inférieur de 25 points de base au taux moyen des principales opérations de refinancement prévalant sur la durée de vie de chaque étain ».

Cet instrument apparaît donc un peu moins pratique que le filtre que nous connaissions jusqu’à présent (avec une remise de 25 au lieu de 50 points de base sur le taux moyen des opérations de refinancement), mais plus souple en termes d’utilisations potentielles du système bancaire (car il n’est pas -targeted).

Des questions demeurent quant à la tendance future à l’achat de titres dans le cadre du Quantitative Easing, qui pourrait être augmentée si nécessaire – ce serait le cas si la combinaison des interventions au niveau de l’UE et de la politique monétaire s’avérait insuffisante contenir une crise de confiance sur la soutenabilité de la dette publique des pays les plus vulnérables. PEn revanche, en ce qui concerne Pepp, le plan d’achat temporaire de 750 milliards d’euros, la BCE a rappelé qu’en tout état de cause, il ne se poursuivra pas au-delà de fin 2020.

Propagation en montée

Dans les minutes qui ont suivi la publication du communiqué de presse de la BCE, l’écart BTP-Bund a connu une forte hausse, passant de 233 à 239,4 (avec un maximum de la journée actuellement à 244,2 points).

La conférence de presse peut être suivie en direct sur cette page, avec toutes les mises à jour en temps réel à la fin de l’article.