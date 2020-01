BCE: passer à la revue stratégique, en attendant les politiques

La politique monétaire, y compris le volume des achats de Qe dans la zone euro, reste inchangée; mais la présidence de la BCE Christine Lagarde a débuté son premier acte majeur.

En fait, le premier a été lancé aujourd’hui revue stratégique de la Banque centrale européenne depuis 2003, acte annoncé depuis la toute première conférence du président de nationalité française.

Le but de cette analyse qui se poursuivra tout au long de 2020 sera d’étudier en profondeur “la formulation quantitative de la stabilité des prix, le kit d’outils de politique monétaire, les analyses économiques et monétaires et les pratiques de communication”.

L’un des points d’arrivée les plus intéressants sera de comprendre si la manière dont la BCE calcule actuellement son objectif d’inflation est jugée adéquate. En effet, comme l’a souligné ces derniers mois S&P Global Ratings, l’attachement à l’indice actuel qui peine à approcher les 2% a justifié une période prolongée de taux négatifs qui pourraient s’avérer contre-productifs à long terme. Sur ce point, Mario Draghi a toujours répondu que les effets positifs des politiques monétaires adoptées restent bien plus importants que les négatifs.

Le changement climatique sera également inclus dans les réflexions de la revue stratégique: “le changement climatique est la responsabilité de chacun, où que nous soyons pour le combattre”, a déclaré Lagarde, “plusieurs services de la BCE travaillent à comprendre l’impact du changement climatique sur la gestion” des risques, des modèles, des prévisions “.

Le jugement sur la conjoncture

“Les risques pesant sur les perspectives de croissance de la zone euro, liés aux facteurs géopolitiques, au protectionnisme croissant et à la vulnérabilité des marchés émergents, restent orientés à la baisse et sont devenus un peu moins prononcés” suite au refroidissement des tensions commerciales. Dit Lagarde.

Tarifs et Qe

Le plan supplémentaire d’achat d’actifs de la BCE se poursuit au rythme de 20 milliards d’euros par mois, avec la même perspective de rester en action aussi longtemps que nécessaire pour rapprocher l’inflation des objectifs. Le taux d’intérêt sur les opérations principales de refinancement reste à 0%, le taux d’intérêt sur les opérations marginales de refinancement à 0,25% et le taux sur les dépôts à la banque centrale à -0,50%.