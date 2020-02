BDO: l’avenir de l’énergie est toujours plus vert

la avenir de l’énergie c’est toujours plus vert. La division Global Natural Resources de BDO le confirme en présentant les prévisions du secteur des énergies renouvelables et en illustrant le scénario global qui se dessinera d’ici 2023.

Prévisions pour le secteur de l’énergie

En premier lieu, l’avenir sera radieux pour l’énergie solaire et ce malgré les tensions géopolitique d’une part et l’incertitude économique d’autre part, atteignant un térawatt d’ici 2023.

Le stockage de l’énergie jouera un rôle clé d’ici 2023, ce qui contribuera à accroître la fiabilité et la résilience de l’énergie.systèmes électriques décentralisés. L’énergie éolienne continuera également de croître et il y aura une augmentation des capacités de stockage liées spécifiquement aux vents on et offshore, avec un avantage également d’un point de vue économique. En outre, la moitié des investissements mondiaux dans l’énergie éolienne d’ici 2023 ira à des projets et à des technologies offshore.

Les sociétés de ressources naturelles, du secteur minier auxPétrole et gaz, continuera à investir dans les technologies d’énergies propres ou renouvelables (dont la capture, l’utilisation et le stockage du carbone) pour diversifier l’offre et réduire l’empreinte carbone. D’ici 2023, les grands noms duindustrie pétrolière et le gaz qui fera partie de la Oil and Gas Climate Initiative passera de 13 à 20.

Enfin, il y aura un retour aux technologies propres par le capital-investissement et le capital-risque qui poussera l’investissement privé mondial à 600 milliards de dollars d’ici 2023.

Carlo Luison, BDO Italia, leader de l’innovation durable, a déclaré:

Jamais auparavant les énergies renouvelables ne se sont retrouvées au centre du débat international: de la préoccupation du changement climatique en cours aux coûts de production, en passant par la pression des investisseurs sur les entreprises, plusieurs facteurs conduisent à l’adoption de politiques ESG (Environnemental, Social et Gouvernance). C’est une tendance consolidée également dans notre pays, où plus de 30% de l’énergie provient de sources renouvelables: au sein d’un scénario en évolution rapide, notre pays a fait preuve d’un comportement vertueux.

La route à parcourir reste cependant ambitieuse: outre la composante fondamentale de l’innovation technologique, il est nécessaire de prendre en compte les impacts sociaux de la production et de la consommation, ainsi que les aspects économiques et réglementaires qui jouent un rôle clé dans la promotion de la mise en œuvre des systèmes énergétiques renouvelable. La prochaine étape est de pouvoir s’aligner sur les cinq axes du programme “Benessere Italia” que vient de présenter le gouvernement pour poursuivre les objectifs de durabilité du Programme 2030 des Nations Unies “.