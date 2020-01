Beales: Qu’est-ce qui a mal tourné? – Gazette de détail

Beales, fondée en 1881, a été une société publique pendant deux décennies jusqu’à ce que ses actions soient radiées de la cote en 2015. Elle appartenait depuis à plusieurs investisseurs privés différents.

UN BREF CALENDRIER

1881: John Elmes Beale a fondé son grand magasin – initialement connu sous le nom de Fancy Fair et Oriental House – à Old Christchurch Road à Bournemouth, Dorset. Le magasin a commencé par vendre des produits et des nouveautés qui reflétaient l’enthousiasme croissant pour la culture chinoise et japonaise.

1884: La boutique a produit le premier de ses souvenirs de villégiature spéciaux, y compris un album de vues de la ville.

1885: Beale a eu l’idée d’avoir un père Noël en direct défilant dans la boutique et les salles d’exposition – peut-être la première fois que cela se fait dans le monde.

1943: Le raid de la Luftwaffe de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait plus de 70 morts, a également détruit la succursale de Beales à Bournemouth.

1950: Le magasin de Bournemouth a été reconstruit par l’entreprise de construction locale Drewitt. Frank Beale (FB) succède également à la présidence de l’entreprise familiale. Beales était dirigée par la famille du même nom pendant une grande partie du 20e siècle.

1969: Beales a commencé à se développer. Il a ouvert un magasin jumeau appelé Bealesons dans le nouveau centre Arndale de Poole.

1982: Le Royaume-Uni étant en récession, Beales a annoncé sa fermeture.

1987: Frank Beale a quitté ses fonctions de président, pour être remplacé par Nigel Beale – petit-fils du fondateur John Elmes Beale.

1995: Beales est cotée à la Bourse de Londres.

1996: Whitakers, le grand magasin de Bolton ouvert en 1829, a été acheté par Beales.

2002: Le groupe a acquis les magasins Bentalls à Ealing, Tonbridge et Worthing de Fenwick.

2004: Beales a annoncé une «baisse importante des bénéfices» à Bournemouth, accusant l’ouverture du centre commercial Castlepoint.

2006: Beales a ouvert ses portes à Horsham dans des locaux anciennement occupés par Allders.

2010: Beales a dépensé 250 000 £ pour acquérir le grand magasin Robbs hors de l’administration de Vergo Retail. Le magasin est à Hexham.

Beales a également acquis le magasin Westgate à Rochdale de la Anglia Regional Co-operative Society.

2011: Beales a acquis 19 magasins Westgate supplémentaires. Le magasin Whitakers change de nom pour devenir Beales.

2012: Beales a ouvert un magasin d’usine dans les anciens locaux de TJ Hughes au Mall Maidstone. Pendant ce temps, le magasin Skipton de Beales a fermé.

2013: Beales a révélé une perte de près de 6 millions de livres sterling et refinancé ses dettes. Fermeture de son nouveau magasin d’usine dans le Mall Maidstone. Un magasin à Cinderford a également fermé.

2015: Beales est radié du marché boursier après avoir été public pendant deux décennies, après que l’investisseur Andrew Perloff ait acheté le détaillant pour seulement 1,2 million de livres sterling.

Le premier magasin Beales a ouvert ses portes dans Old Christchurch Road à Bournemouth, Dorset en 1881

2016: Beales a obtenu le soutien des créanciers pour un CVA, lui permettant de négocier des réductions de loyer et de fermer des magasins non rentables.

2017: Anthony (Tony) Brown, directeur non exécutif de Beales, est nommé directeur général.

Octobre 2018: Un plan de rachat par la direction a conduit Brown à acquérir 97% des actions de Beales, avec le soutien d’un groupe de capital-investissement.

Novembre 2018: Beales acquiert le grand magasin indépendant Palmers, qui possède deux sites à Great Yarmouth et Lowestoft dans East Anglia. L’accord a mis fin aux 180 ans de propriété familiale de Palmer.

Janvier 2019: Beales exploite 23 magasins au Royaume-Uni, principalement dans les villes et villages régionaux. Dans sa mise à jour des échanges de Noël pour la période de quatre semaines se terminant le 1er janvier, il a enregistré une hausse de 3% de ses ventes – ce que Brown a qualifié de «performance crédible».

Les résultats ont également suivi un été quelque peu lamentable pour Beales, et les performances commerciales individuelles de leurs magasins ont varié pendant la période des fêtes. Par exemple, son produit phare de Bournemouth a souffert de perturbations des travaux routiers et a été l’un des magasins les moins performants de Beales.

Octobre 2019: Beales a signalé une perte de 3 millions de livres sterling

Décembre 2019: Beales s’est mise en vente en examinant les options de refinancement dans un contexte de vente au détail difficile, faisant des ravages sur la chaîne des 138 ans des grands magasins. Beales a déclaré avoir lancé une revue stratégique et financière officielle dirigée par KPMG, avec des options comprenant une vente de l’entreprise ainsi qu’un refinancement.

Beales a déclaré qu’il «continue de s’acclimater au paysage en constante évolution et aux défis du marché de détail». Il a également déclaré qu’il recherchait des investissements pour «fournir un modèle d’entreprise durable pour l’avenir», y compris des mesures d’économie et un recentrage sur les articles ménagers, les petits appareils électroménagers, les accessoires de mode et les chaussures.

13 janvier: Beales a déposé un avis de son intention de nommer des administrateurs, car elle a continué à réfléchir à ses perspectives d’avenir dans le cadre de l’examen stratégique des activités mené par KPMG.

15 janvier: La société de conseil en immobilier Colliers International a constaté que Beales payait plus d’un million de livres sterling de plus que ce qu’elle devait en termes de tarifs professionnels.Elle a déclaré que les 22 magasins de Beales payaient au total 2,85 millions de livres sterling de tarifs commerciaux cette année. Colliers a dit que c’était plus que ce qu’il devrait être. Additionnant quatre années de trop-payés depuis la dernière réévaluation des tarifs professionnels, Colliers a estimé que Beales avait payé 1,06 million de livres sterling de tarifs professionnels de plus que ce qu’il aurait dû.

20 janvier: Beales tombe officiellement sous administration après avoir échoué à obtenir une vente à un nouveau propriétaire. KPMG a été nommé administrateur à la suite d’une réunion du conseil d’administration.

KPMG a déclaré que les 22 magasins de Beales fonctionneraient comme d’habitude tout en effectuant le processus d’administration. Les 1300 employés n’ont pas encore été touchés car aucune fermeture immédiate de magasin n’a été confirmée. Cependant, le site Web de Beales a été supprimé.

LES RAISONS

L’administration de Beales intervient alors que les grands magasins en particulier ont été les plus durement touchés par le ralentissement et les défis qui ont frappé le secteur britannique de la vente au détail ces dernières années.

House of Fraser est tombée sous administration à la mi-2018, avant d’être prise par le groupe Frasers de Mike Ashley – alors connu sous le nom de Sports Direct International.

L’année dernière, Ashley a décrit comment les finances de la Chambre du Fraser n’étaient «rien de moins qu’un terminal».

«Les grands magasins font face à l’une de leurs périodes les plus difficiles depuis longtemps»

Debenhams est également tombée sous administration l’année dernière et a été secourue par ses prêteurs qui ont lancé un CVA peu de temps après.

La CVA a jusqu’à présent conduit à la fermeture de 19 magasins Debenhams ce mois-ci, et d’autres sont prévus à l’avenir.

John Lewis a également connu un Noël difficile, sa société mère prévenant que la prime annuelle du personnel pourrait être supprimée cette année.

La directrice générale Paula Nickolds a également quitté le grand magasin au milieu de sa mise à jour des échanges de Noël.

Un autre effondrement très médiatisé a été BHS, qui a laissé 11000 employés sans emploi en 2016 et a fait la une des journaux lorsque le fonds de pension du détaillant s’est révélé avoir un déficit massif de 571 millions de livres sterling.

Dans le cas de Beales, le président-directeur général Tony Brown a accusé les conseils de ne pas avoir aidé les détaillants en difficulté, affirmant que les autorités locales «ne se soucient pas vraiment» des magasins de la rue.

S’adressant à la BBC la semaine dernière, il a déclaré: «Nous n’avons réussi à obtenir qu’un seul conseil pour nous aider temporairement.

“Il est peu probable que Beales puisse s’en remettre”

«Les conseils s’en foutent vraiment, car ils obtiennent leurs tarifs commerciaux, que nous y soyons ou non, parce que le propriétaire paie si le magasin ferme.»

Après l’administration, Will Wright, associé chez KPMG et administrateur mixte, a déclaré: «Depuis plus de cent ans, Beales est un pilier de la rue principale des bourgs de haut en bas du Royaume-Uni, mais comme d’innombrables détaillants similaires, a trouvé ces derniers temps pour être incroyablement difficiles. “

Brian Burke, directeur de la société de conseil aux entreprises Quantuma, a déclaré que les performances commerciales de Beales avaient souffert tout au long de 2019, en ligne avec de nombreux concurrents.

“Ceci, conjugué à une période de négoce décevante pour Noël et à l’incapacité de garantir des réductions de coûts, y compris les loyers et les tarifs commerciaux, ainsi que leur incapacité à obtenir de nouveaux investissements, est ce qui a finalement abouti à l’administration.”

En 2016, l’année de l’effondrement de BHS, Beales a obtenu le soutien des créanciers pour un CVA, lui permettant de négocier des réductions de loyer et de fermer des magasins non rentables.

Bien que cela ait été mis en œuvre avec succès, les périodes de négociation suivantes ont vu la chaîne des grands magasins enregistrer des pertes. Il a atteint son point culminant en octobre 2019, lorsqu’une perte de 3 millions de livres sterling a été signalée.

«Depuis plus de cent ans, Beales est un pilier de la rue principale»

Rick Smith, directeur général de Forbes Burton, a déclaré que la chute de Beales était due à son manque d’innovation.

“Les grands magasins sont sans aucun doute confrontés à l’une de leurs périodes les plus difficiles depuis longtemps”, a-t-il déclaré.

«Les tendances d’achat évoluent et les grands magasins peinent à diversifier et à adapter leurs offres.»

Il a soutenu que les loyers élevés, les taux d’activité et les mauvaises transactions de Noël ont tous poussé Beales au-dessus du bord, et le fait de ne pas trouver une base stable en ligne n’a pas aidé non plus.

«Les magasins les plus prospères, Next par exemple, réussissent si bien en raison de la façon dont ils utilisent les ventes en ligne pour soutenir les ventes dans leurs magasins physiques», a expliqué Smith.

“Il est peu probable que Beales puisse s’en remettre. Ils n’ont pas autant de magasins que les autres grands magasins tels que Debenhams et House of Fraser, et ils n’ont certainement pas autant de reconnaissance de marque. “

Rob Coke, co-fondateur et directeur client chez Studio Output, a accepté. Il a dit que les meilleurs grands magasins offrent un élément de luxe et un sentiment de statut – mais cela doit être facilement reconnu.

“Le principal défi de Beales est qu’à moins que vous ne viviez à proximité, vous n’en avez probablement jamais entendu parler. Le nom n’a tout simplement pas le cache de ses concurrents les plus connus », a-t-il déclaré.

Beales a subi une perte substantielle de 3 millions de livres sterling en octobre 2019

Coke a ajouté que les grands magasins ne peuvent plus compter sur la commodité de tout avoir en un seul endroit grâce à la croissance des achats en ligne.

Laura Morroll, directrice principale de BearingPoint, a déclaré à Retail Gazette que la commodité des achats en ligne était la raison pour laquelle les grands magasins devaient travailler très dur.

«Le défi consiste pour les grands magasins à créer un point de rencontre et un environnement agréable que les gens souhaitent visiter», a-t-elle expliqué.

«Trop souvent, nous constatons qu’il s’agit d’une spirale descendante de baisse des bénéfices et de manque d’investissement dans l’environnement physique des magasins, ce qui les rend fatigués et indésirables.»

Sans aucun doute, Beales a fait face à des défis similaires à ceux des autres grands magasins de taille moyenne – malgré le fait qu’elle a une part de marché plus petite.

Alors que Debenhams, John Lewis et House of Fraser ont tous des emplacements dans toutes les grandes villes et centres urbains du Royaume-Uni, les magasins Beales sont principalement situés dans les villes et les villes secondaires.

Beales a également dû faire face à la tempête parfaite de changements structurels du marché alors que les dépenses se déplaçaient en ligne, la concurrence accrue dans le commerce de détail au milieu de la baisse de la confiance des consommateurs et de la fréquentation, et la hausse des coûts sur tout, des factures de services publics, des augmentations du salaire minimum, des loyers et des impôts fonciers.

Sans une proposition client unique et un bassin versant qui repose sur des zones moins peuplées, la survie du nom Beales dans ces conditions est pleine d’incertitudes.

