Begoña Gómez, l’épouse du président de l’Espagne, teste positif pour le coronavirus

“Mme Gomez et le président vont bien. Les deux restent à Moncloa (siège présidentiel espagnol) et suivent à tout moment les mesures de prévention établies par les autorités sanitaires », indique le document.

Les tests effectués la semaine dernière auprès de membres du gouvernement et de collaborateurs de la présidence se sont révélés positifs à Carolina Darias, ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, et à Irene Montero, ministre de l’Égalité.

Les deux sont chez eux et en bonne santé, a rapporté le Palacio de la Moncloa.

Ce samedi, le gouvernement espagnol a décidé de suivre les traces de l’Italie et a favorisé le confinement presque total de ses citoyens en appliquant l ‘«état d’alarme dans le pays, où en une semaine le nombre de cas de coronavirus a augmenté de 10 à plus de 5 700.

Devenu le deuxième pays le plus touché d’Europe par la pandémie, et avec la prévision de plus de 10 000 personnes infectées au cours de la semaine prochaine, “l’état d’alarme” sera en vigueur pendant un minimum de 14 jours.

“Les mesures que nous allons adopter sont drastiques et auront malheureusement des conséquences”, mais “nous n’allons pas nous serrer la main pour vaincre le virus”, a averti Sánchez après un conseil des ministres extraordinaire de plus de sept heures, et avec ses participants. garder les distances entre eux.

