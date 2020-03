Bene Culture, le hub créatif du streetwear à Birmingham

Pour la propre gamme de streetwear de Bene Culture, il incombe de travailler avec les artistes et les graphistes à venir – en particulier ceux des Midlands.

Niché dans le quartier créatif de Digbeth, Bene Culture de Birmingham est un détaillant indépendant qui a réussi à se positionner comme un leader du streetwear en dehors de Londres.

Fondé en 2015 en tant que concept store et inspiré par le mouvement streetwear à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Bene Culture est fier de fournir une plate-forme pour la communauté, la culture et les créatifs – en organisant des événements avec des artistes locaux et en hébergeant des marques indépendantes ainsi que les siennes. intervalle.

«Bien que nous ayons élargi les produits au sein du magasin, je pense que nous sommes toujours un concept-store», a déclaré Hemal Chauhan, directeur général de Bene Culture, au Retail Gazette.

«Nous organisons le magasin avec des détails extrêmes et notre style / design change constamment.

“Cela est aidé en étant bien plus qu’une expérience de magasinage en organisant des événements, des premières de films, des performances de groupes et bien plus encore.”

Images du lookbook Bene Culture hiver 2018.

Après avoir géré le magasin en ligne, Hemal, avec son frère Vimal et Hasim Jhina en tant que co-fondateurs, a décidé qu’un magasin physique était nécessaire car «l’aspect communautaire du concept était extrêmement important».

«Nous avons toujours connu Digbeth comme le quartier créatif de Birmingham via sa scène artistique florissante, sa culture du skateboard et sa plateforme pour les start-ups», a déclaré Hemal.

Alors, comment Bene Culture diffère-t-il des masses de streetwear, des boutiques et des marques tendance apparaissant sur les médias sociaux et dans les espaces pop-up?

«Nous visons à être plus qu’un magasin en termes de produits et d’événements que nous organisons dans notre espace», a expliqué Hemal.

«Nous aimons investir dans les gens et pas seulement dans les produits»

Du stockage de marques inconnues et nouvelles du monde entier à la fourniture de travaux indépendants à des designers jeunes et non testés, Bene Culture vise à être le premier magasin au Royaume-Uni à stocker de nouvelles marques – en particulier celles qui sont limitées et uniques.

«Nous accordons une grande importance aux personnes derrière les marques et l’éthique qu’ils créent», a ajouté Hemal.

Pour la propre gamme de streetwear de Bene Culture, il incombe de travailler avec les artistes et les graphistes à venir.

“A chaque goutte, nous ne nous en tenons pas à un style ou un concept et nous visons à être en constante évolution”, a expliqué Hemal.

«Nous produisons tout à Birmingham avec des imprimantes et des fabricants locaux pour nous assurer que nous soutenons notre région.»

Images de campagne de la collection été 18 de Bene Culture.

Les fondateurs de Bene Culture sont tous issus de l’Inde britannique, la diversité au sein de l’espace est donc primordiale.

“Nous comprenons les problèmes de discrimination et à travers divers facteurs, y compris votre culture, la couleur de votre peau, votre style et plus”, a expliqué Hemal.

«Pour cette raison, nous essayons de créer une plate-forme ouverte à divers groupes de personnes qui peuvent s’interconnecter et collaborer.»

Ce n’est pas un secret que le climat de la vente au détail est devenu de plus en plus difficile pour les détaillants indépendants ces dernières années en raison de l’essor des chaînes de mode rapide. Himal a attribué cela aux clients préférant la mode jetable à un budget bon marché, rendant ainsi le marché «extrêmement compétitif».

“Vous devez être plus qu’un magasin.”

Malgré cela, Bene Culture vise toujours à être aussi durable que possible lorsqu’il s’agit de produire ses gammes de mode, et dans un budget raisonnable. Le cofondateur y parvient en rendant la majorité de ses articles limitée en quantité tout en stockant une gamme de gammes vintage.

Pourtant, alors que les chaînes de mode rapide continuent de dominer, le commerce de détail indépendant est plus important que jamais.

“Les magasins indépendants ne correspondent pas aux connotations normales assignées à ce qu’un magasin de détail devrait faire”, a déclaré Hemal.

Après près de quatre ans dans son espace de vente au détail, Bene Culture a organisé plus de 40 événements et collaborations allant de la nourriture, l’art et même des concerts de musique.

“Bien qu’il soit difficile de localiser nos favoris, nous sommes extrêmement chanceux d’avoir travaillé avec un éventail de personnes formidables”, a expliqué Hemal.

Des événements réguliers attirent des créatifs de partout au pays dans le magasin Bene Culture.

Les points forts comprennent son club de restauration appelé Dollar Dim Sum Club en 2016, une exposition de papier du graphiste londonien Tim Head et la première du film Ballet Skate de Sumo Sportswear.

Dans l’ensemble, la meilleure partie de la gestion de Bene Culture pour Himal a été l’occasion de travailler avec «certaines des personnes les plus créatives du Royaume-Uni et du monde entier». De plus, l’un de ses moments les plus mémorables a été la soirée de lancement.

“Comme nous étions en ligne, nous ne savions pas si notre public via Depop et Instagram passerait à l’espace réel”, a-t-il rappelé.

“Avoir ces gens devant vous a été un très grand moment pour nous.”

Mais les faits saillants ne viennent pas sans leur juste part de défis. La création de la collection pour le label maison de Bene Culture en faisait partie.

“A chaque goutte, nous voulons nous assurer que les produits sont frais et parler à nos clients”, a déclaré Hemal.

“Bien que nous n’aimions pas réapprovisionner les produits lorsque nous le faisons, nous aimons nous assurer que les images et les concepts autour du produit sont différents.”

Il a ajouté que même si la création de produits de grande qualité sera toujours une priorité, lui et ses co-fondateurs «veulent s’assurer que nous créons un bel avenir pour nos clients et la communauté des créatifs».

“Cela va être accompli en travaillant avec plus d’artistes, en ouvrant différentes plateformes pour que notre communauté prospère”, a déclaré Hemal.

