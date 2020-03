Bentley Mulliner la voiture inspirée de la Riviera Maya

Bentley et Mulliner ont une relation centenaire en tant que culturistes et juste au centenaire de Bentley, la maison de Crewe a été soucieuse de raviver cette tradition et l’a fait de la manière la plus spectaculaire possible avec le Bacalar.

La firme britannique a pris la plate-forme Continental GT et a développé un magnifique cabriolet, plein de muscle, dont seulement 12 unités entièrement personnalisées seront fabriquées à la main.

Le nom vient de la Laguna de Bacalar, à Quintana Roo, et la marque l’a choisi pour la beauté naturelle étonnante de ce lieu mexicain.

L’un des éléments qui attire le plus l’attention est le petit pare-brise incliné, qui donne une présence très puissante au reste du corps, ainsi qu’à l’avant, inspiré de l’EXP 100 et lui donne un style unique.

À l’intérieur, nous trouvons deux immenses sièges, un tableau de bord numérique et d’autres détails, qui remplissent un cabriolet de luxe qui est destiné à être l’un des grands classiques de ce siècle

