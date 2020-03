Berlusconi, Caprotti et Caltagirone: les dons du capitalisme italien contre le coronavirus

Le président de Forza Italia, Silvio Berlusconi, a fait un don de 10 millions d’euros à la Région de Lombardie pour l’achat de fournitures médicales de grande nécessité pour faire face à l’urgence sanitaire du Covid-19. Quelques heures plus tard, il y a aussi deux autres grands noms du capitalisme italien le patron d’Esselunga Giuseppe Caprotti (fils du fondateur Bernardo) et le Famille Caltagirone ils ont annoncé des dons de 10 millions et 1 million d’euros respectivement, toujours au profit des structures de santé impliquées dans la bataille contre le coronavirus.

Don de Berlusconi

Les 10 millions d’euros donnés par Silvio Berlusconi, l’ancien premier ministre a déclaré dans une note publiée par Forza Italia, contribueront à la création de 400 unités de soins intensifs à la Fiera di Milano “ou, éventuellement, pour d’autres « situations d’urgence.

Réponse immédiate du commissaire aux urgences en Lombardie, Guido Bertolaso, qui était à la tête de la protection civile lors des deux derniers gouvernements présidés par Berlusconi: «Berlusconi a fait un don de 10 millions d’euros, la somme nécessaire à la construction de 400 unités de soins intensifs à la foire de Milan. Merci Président pour ce geste d’amour pour votre ville et votre pays “, a-t-il tweeté sur son profil.

Don de Giuseppe Caprotti

L’initiative de caprotti jr envisage la “création d’un fonds de 10 millions d’euros pour soutenir les initiatives thérapeutiques en Lombardie contre les coronavirus et pour un plan en faveur des catégories les plus faibles affectées par les effets de l’épidémie.

L’initiative sera menée en coordination avec la région de Lombardie et la municipalité de Milan “.

Le don de la famille Caltagirone

D’un autre côté, le million d’euros qui ira à Rome Famille Caltagirone donné pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. En détail, ce sont deux dons distincts de 500 millions de dollars.

La première sera réalisée par Immobiliare Caltagirone (Ical), une entreprise personnelle de la famille dans la capitale de laquelle Cavaliere del Lavoro Francesco Gaetano Caltagirone et ses fils Azzurra, Alessandro et Francesco junior participent, iront à l’hôpital universitaire Agostino Gemelli de Rome. Le deuxième don a cependant été décidé par le conseil d’administration du groupe Caltagirone, dirigé par Francesco Gaetano Caltagirone, et prendra le chemin de l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani à Rome.