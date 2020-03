Besoin d’une pause mentale? Le podcast “ Meet Cute ” offre une escapade Rom-Com en 15 minutes

La société de podcast de Naomi Shah regroupe des comédies romantiques originales en épisodes de podcast de 15 minutes.

Mars

26, 2020

Qui êtes-vous et quelle est votre entreprise?

Bonjour Je suis Naomi. Je suis le fondateur et PDG d’une nouvelle société de divertissement appelée Meet Cute.

Une rencontre mignonne est un terme utilisé dans le divertissement qui signifie «une première rencontre amusante ou charmante entre deux personnages qui mène au développement d’une relation amoureuse entre eux». Nous développons et produisons de courtes comédies romantiques audio qui vous emmèneront de la rencontre mignonne au bonheur pour toujours en 15 minutes.

Essentiellement, nous réalisons vos films rom-com de style Nora Ephron préférés, sans visuels. Nous déposons une nouvelle histoire tous les lundis, mercredis et vendredis et la distribuons largement sur toutes les plateformes audio et de podcasting, notamment Apple Podcasts et Spotify.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer Meet Cute? Quel a été votre “moment aha”?

Dans un espace de podcasts en plein essor, le «moment aha» se rendait compte qu’il y avait une lacune sur le marché de l’audio pour le contenu court et fictif qui fait que les gens se sentent bien et apporte un sentiment d’espoir – tout en étant amusant et frénétique. L’objectif de Meet Cute est de créer un nouveau format de contenu qui offre aux auditeurs des moments de connexion humaine et agréables. Non intuitivement, en creusant notre coin étroit, cela nous a fait réaliser que l’opportunité de perturber l’espace audio en créant une nouvelle marque de rom-coms pourrait être énorme.

En tant que gagnant de Google Science, comment étiez-vous particulièrement préparé à lancer cette idée?

Participer à des expo-sciences comme Google Science Fair m’a donné la confiance et la résilience nécessaires pour profiter du frisson d’un monde compétitif et en évolution rapide à un jeune âge.

Au-delà, cela m’a donné une plate-forme pour communiquer mes recherches à plus grande échelle, y compris lors de grandes conférences, comme TED, et même à la Maison Blanche. Ces expériences ont transformé la façon dont je pense à assumer les nombreux secteurs verticaux et tâches nécessaires pour lancer une nouvelle entreprise et communiquer mes idées à la fois en interne et en externe.

Quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise dans la production et la commercialisation de Meet Cute?

Ce qui rend Meet Cute particulièrement perturbant en ce moment, c’est qu’il y a une fatigue générale des cycles de nouvelles existants qui se concentrent davantage sur les parties négatives et incertaines de la vie. Les gens semblent chercher des moments loin de ces nouvelles, tout en étant divertis, et Meet Cute propose des évasions. Avec le même format et le même genre de rom-com, les auditeurs peuvent se détendre et s’installer dans l’histoire en sachant qu’ils obtiendront ce coup d’espoir à la fin. Ce que j’ai appris, c’est que ce lien émotionnel avec la marque est la promesse de marque la plus puissante que nous puissions faire aux auditeurs et ce qui les maintiendra engagés et reviendra.

Décrivez le processus créatif pour écrire et enregistrer des épisodes.

Pour le développement et la production, nous travaillons avec un réseau croissant d’écrivains, de producteurs, de réalisateurs et de talent vocal pour créer Meet Cutes. Une histoire Meet Cute commence par une soumission de traitement à notre équipe de rédaction (si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un e-mail à general@meetcute.com). Compte tenu des contraintes de création d’une rom-com en 15 minutes, divisées en cinq chapitres de trois minutes, ainsi que d’un format audio uniquement, le processus créatif Meet Cute a permis une quantité incroyable de créativité et de diversité dans les histoires – personnages, paramètres, style narratif, etc. – et cela provient d’un groupe incroyablement talentueux et diversifié de personnes créatives avec lesquelles nous avons la chance de travailler.

Que signifie pour vous le mot entrepreneur?

Être entrepreneur signifie être enthousiaste à l’idée de remplir la mission de l’entreprise au quotidien et de travailler avec mon incroyable équipe fondatrice pour le faire. Cela signifie ressentir un sentiment d’appartenance à tous les aspects de l’entreprise, grands et petits, et porter autant de chapeaux différents chaque jour. La combinaison d’une vision convaincante, de travailler avec des gens que je respecte et de ressentir un sentiment d’appartenance est ce qui définit le mot entrepreneur pour moi et coche toutes les cases pour un travail que j’aime.

Quel a été votre défi le plus difficile et comment l’avez-vous surmonté?

Quand j’ai commencé à écrire cette réponse, j’avais quelque chose de différent à l’esprit. Mais sans aucun doute, le défi le plus récent et le plus important a été de diriger l’entreprise face à cette crise sanitaire et aux fermetures à l’échelle de la ville. Cela comprend le maintien de la culture et de la structure, mais tout aussi important, continuer à permettre à nos auditeurs de «s’échapper» dans notre contenu, en particulier à un moment où des histoires pleines d’espoir et de bonheur pourraient être plus que jamais nécessaires.

Recadrer les défis posés par une pandémie mondiale – y compris le travail à domicile – comme un défi créatif pour nous, a permis à ce défi de se transformer en une autre opportunité de résolution de problèmes. Une fois résolu, Meet Cute peut continuer à créer du contenu à une époque où les gens ont besoin d’histoires d’espoir et de bonheur. Cela fait vraiment du bien de travailler avec une équipe ouverte à ce type de recadrage d’un défi dans les moments les plus difficiles, et qui s’est engagée à livrer «de l’espoir pour le monde entier» – notre énoncé de mission – à nos auditeurs sans faute.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres entrepreneurs sur la collecte de fonds?

J’ai eu une première expérience de collecte de fonds unique car avant de commencer Meet Cute. Je faisais partie de l’équipe d’investissement chez Union Square Ventures (notre investisseur principal) et j’ai pu m’asseoir de l’autre côté de la table et prendre des décisions d’investissement en cours. Une chose que je n’aurais pas pu apprendre sans le faire de première main, c’est à quel point un processus de présentation d’une entreprise aux investisseurs est émotionnel parce que vous vous sentez propriétaire de l’entreprise et que vous voulez qu’elle réussisse. Il est important d’amener tout le monde autour de la table avec vous et de les amener à voir votre vision et à devenir aussi émotionnellement investis dans ce sur quoi vous travaillez.

Lorsque vous inversez votre façon de penser le processus – au lieu de demander de l’argent, vous demandez leur attention émotionnelle – vous les invitez automatiquement dans votre monde et ils apportent avec eux leur domaine d’expertise.

De quel trait dépendez-vous le plus pour prendre des décisions?

Pour prendre une décision, ce qui m’aide le plus, c’est de dormir dessus et de faire confiance à mon instinct. Tant de décisions que je prends en tant que PDG, il n’y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise réponse, mais une décision doit être prise pour faire avancer les choses. Après avoir parlé à quelques personnes en qui j’ai confiance et pris le temps de peser les avantages et les inconvénients de chacun en interne, j’arrive généralement à une réponse avec laquelle je me sens à l’aise et avec laquelle je sais que je peux rester.

Y a-t-il une citation particulière ou un dicton que vous utilisez comme motivation personnelle?

“Lorsque vous vous levez le matin, pensez à quel privilège c’est d’être vivant, de penser, de profiter, d’aimer …” J’aime cette citation de Méditations car il y a toujours de petites choses qui peuvent me stresser un jour donné – de petites bosses qui peuvent sembler infranchissables à un moment donné – en particulier à l’époque de la fondation d’une nouvelle entreprise. Mais penser à la chance que j’ai de travailler dans une nouvelle société de divertissement centrée sur l’espoir et le bonheur, avec une équipe précoce incroyable, des investisseurs qui se soucient et un énoncé de mission positif est un sentiment qui m’inspire à faire travailler 110% au quotidien.

