Biden et Sanders s’affrontent lors d’élections clés dans six États

“Quand je n’allais pas bien dans les sondages, j’étais très inquiet”, a-t-il expliqué à l’.. “Mais quand il a gagné la Caroline du Sud, je lui faisais confiance à nouveau.”

Pour Frank Anderson, un ingénieur en informatique de 24 ans qui a également voté tôt à Détroit, le candidat est Sanders, pour “sa constance au cours des 40 dernières années” et “ses politiques visant à restaurer la classe moyenne”.

“Je suis optimiste”, a-t-il déclaré à propos des possibilités du sénateur de gauche.

“Mauvaise journée pour Bernie”

Mais Trump, qui a été un stratagème dans le démocrate interne depuis le début de la bataille pour la nomination du parti il ​​y a plus d’un an, n’a pas dit la même chose.

“Ça va être une mauvaise journée pour Crazy Bernie!”, A-t-il tweeté, faisant appel aux surnoms moqueurs qu’il utilise habituellement pour ses adversaires.

Ça va être une mauvaise journée pour Crazy Bernie!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

10 mars 2020

Le président a présenté Sanders comme une victime du pouvoir établi du Parti démocrate, qui cherche à “voler” les élections, ce qui, selon certains experts, pourrait réduire la participation électorale et, en définitive, bénéficier aux républicains.

Malgré la crainte de nombreux démocrates que Sanders soit trop laissé pour battre Trump, la moyenne des sondages nationaux RealClearPolitics montre à la fois au-dessus du président en cas de confrontation (+6,5 Biden et +4,9 Sanders).

Biden, qui a un fort soutien dans la communauté noire, a ajouté trois démocrates afro-américains exaspérants à sa campagne ces derniers jours: les sénateurs Cory Booker (New Jersey) et Kamala Harris (Californie), et l’ancien gouverneur du Massachusetts, Deval Patrick .

La semaine dernière, ils avaient approuvé leur candidature Amy Klobuchar, Pete Buttigieg, Mike Bloomberg et Beto O’Rourke.

Sanders, qui compte de nombreux partisans parmi les jeunes et les Hispaniques, a été soutenu par les anciens candidats démocrates Bill de Blasio et Marianne Williamson.

Reste à savoir qui soutiendra la sénatrice progressiste du Massachusetts Elizabeth Warren, une fois favorite dans les sondages, qui a quitté la course la semaine dernière sans écarter non plus.

