Biden vs. Sanders, qui peut vraiment prétendre faire sortir Trump?

Dans la course démocrate à la candidature présidentielle, nous avons vu des visages connus sous les noms de l’ancien vice-président Joe Biden, des sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, et de l’ancien maire de New York Michael Bloomberg; Mais nous avons également rencontré certaines des jeunes promesses du Parti démocrate, soulignant notamment les sénateurs Kamala Harris et Cory Booker, l’ancien membre du Congrès Beto O’Rourke, le maire Pete Buttigieg et l’ancien secrétaire Julián Castro.

Nous avons également vu comment des hommes d’affaires sans expérience politique antérieure ont décidé de participer à la course, à savoir Tom Steyer et Andrew Yang; ceci sans entrer dans le détail des autres demandeurs moins connus. Ce panorama très varié a créé des conditions idéales pour inclure diverses perspectives à partir desquelles les défis auxquels notre voisin du Nord pourrait être confronté pourraient être abordés.

Jusqu’à présent, des primaires ont eu lieu dans 27 États et territoires, et nous savons aujourd’hui que la nomination sera contestée par Joe Biden et Bernie Sanders. Biden est le candidat à la direction du Parti démocrate, c’est un homme politique traditionnel. Il a été sénateur pendant plus de trois décennies et a ensuite été vice-président de Barack Obama.

Pour sa part, Bernie Sanders est un politicien progressiste dont toute la carrière s’est distinguée par des propositions qui sont normalement classées socialistes dans l’opinion publique américaine. Sanders a été maire et législateur indépendant et est actuellement sénateur de l’État du Vermont.

Bien que d’après les résultats récents, tout indique que Biden sera le candidat à la présidentielle, Sanders a indiqué qu’il resterait dans la course et chercherait à générer du contraste et un débat autour des propositions présentées par Biden, car il est clair que ses positions politiques sont très éloignées.

Biden est modéré et appartient à l’establishment politique aux États-Unis, ses propositions sont plutôt modérées et génériques: il prévoit de récupérer la classe moyenne, d’investir dans les infrastructures au niveau fédéral et que l’inscription dans les universités publiques est gratuite. Sanders, pour sa part, est un candidat qui se qualifie de “démocrate socialiste” et cherche à promouvoir la couverture sanitaire universelle, l’intervention du gouvernement fédéral dans le remboursement des prêts étudiants, l’augmentation des impôts sur les plus riches et l’augmentation du salaire minimum. principalement.

