Big data et robots pour aider à gérer les NPL en Italie

Pour comprendre l’avenir de la gestion des NPL, nous en avons parlé Antonella Pagano, directeur général d’Accenture.

Accenture accompagne les acteurs du monde du crédit à 360 °, à partir de l’analyse des problèmes et de la recherche des solutions les plus adaptées grâce à des connexions au sein d’un écosystème et à la mise en œuvre de la technologie la plus adaptée.

Docteur Pagano, comment se déroule la réduction des prêts problématiques des bilans bancaires, comme demandé par la BCE?

Malgré 5 ans de nettoyage des bilans des banques italiennes, le stock de NPL inscrit à leur bilan s’élève à 132 milliards d’euros. Un chiffre élevé mais qui a diminué au fil des années plus rapidement que les autres pays de la zone euro grâce à la vente de prêts entiers problématiques ou grâce à des partenariats avec des opérateurs spécialisés dans le recouvrement de créances.

Qu’est-ce qui a impliqué la gestion d’un si grand montant de crédit?

Suite à la grande opération de nettoyage initiée par les banques italiennes, de nombreux opérateurs spécialisés dans le recouvrement de créances ont augmenté leur taille, déclenchant également une phase d’agrégation entre les différents opérateurs pour exploiter les économies d’échelle. On peut dire que les créances douteuses ont conduit au développement d’une véritable industrie, mais pour mieux gérer ces prêts problématiques, des investissements technologiques et juridiques sont nécessaires.

Leur gestion en Italie est liée au secteur industriel et au crédit à la consommation, elles sont donc fragmentées et très souvent sans collatéral, alors qu’en Espagne elles dérivent principalement du secteur immobilier.

Même dans le domaine de Npl, nous parlons de mégadonnées. Pouvez-vous expliquer à quoi ils servent?

Une grande spécialisation est nécessaire pour gérer les crédits non garantis (sans garantie). Des données toujours mises à jour et agrégées provenant de différentes sources sont nécessaires pour développer les bonnes stratégies de gestion. L’un des défis consiste à rendre les données utilisables et traitables. Dans cette activité de récupération, la centralité des données est fondamentale. Mais non seulement cela, nous avons également besoin de systèmes de gestion qui traitent correctement les informations collectées. Il est nécessaire de comprendre le plus rapidement possible quel débiteur est en mesure de respecter ses engagements.

L’activité du gestionnaire de portefeuille NPL comprend une série d’activités qui ne sont pas à valeur ajoutée et il est donc nécessaire de robotiser certaines phases pour permettre aux gestionnaires de se concentrer sur les services à plus forte valeur ajoutée. Il est également nécessaire de numériser la phase de récupération pour accélérer cette activité.

La combinaison de ces activités permet de récupérer plusieurs cents de la valeur des portefeuilles. En moyenne, ceux-ci sont vendus par les établissements de crédit à 20-23% de leur valeur nominale et pour que la reprise soit rentable, il est nécessaire de récupérer une valeur d’environ 40%.

Grâce au big data, il est également possible d’en avoir un plus grand qualité dans le évaluation et gestion de portefeuilles de crédit à la fois dans la phase de fixation des prix par le cédant et l’acheteur, et notamment dans la phase de traitement et donc recouvrement de prêts douteux acquise.

Dans cet esprit, informations personnelles et sur les actifs sur chaque poste, surtout sur le marché de détail, les collaborations des grands acteurs avec des entreprises spécialisées dans enquêtes de crédit. La disponibilité de données et de logiciels de plus en plus efficaces est particulièrement importante pour la gestion des UtP (Peu probable de payer), les défaillances dites probables, c’est-à-dire celles pour lesquelles la banque détecte un risque d’insolvabilité qui est même potentiel et n’a pas encore généré de retard.

Dans ce cas, le prêteur se trouve dans une situation de difficulté temporaire il pourrait donc reprendre ses activités.

Y a-t-il une grande différence entre les crédits NPL et UTP?

Il y a en termes de prix et de gestion. Compte tenu de leur meilleure situation, dans une vente hypothétique, les PTU sont généralement proposés à un prix nettement supérieur à un portefeuille de créances douteuses (NPL). Du point de vue de la récupérabilité, le prix plus élevé du serveur est lié à l’augmentation des performances de récupération.

De plus, du point de vue de la gestion du recouvrement, la PTU est plus active et extrajudiciaire, tandis que dans le cas des créances douteuses traditionnelles, l’accent est mis sur le recouvrement judiciaire.