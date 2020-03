Bill Gates démissionne du conseil d’administration de Microsoft

La fondation y Bill et Melinda Gates se concentre sur des projets de recherche et développement autour du changement climatique, de la santé et de l’éducation, a indiqué le cabinet dans un communiqué.

Satya Nadella, actuelle PDG de Microsoft, a exprimé sa reconnaissance à Gates pour l’apprentissage et le travail qu’ils ont accompli ensemble.

«Bill a fondé l’entreprise avec l’idée de démocratiser la force des logiciels et avec la passion de résoudre les plus grands défis de la société et donc, aujourd’hui, le monde et Microsoft sont un meilleur endroit. Le conseil d’administration a profité de la vision et du leadership de Bill. Microsoft continuera de compter sur ses conseils pour développer de nouveaux produits et services “, a déclaré Nadella dans un communiqué.

