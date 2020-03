Bill Gates quitte Microsoft pour une Blockchain

Le magnat de l’informatique et co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a annoncé sa démission du conseil d’administration de la société afin de poursuivre plus de projets philanthropiques. Comme, par exemple, celle d’une Blockchain qui se développe sur le continent africain.

Bill Gates est bien connu dans le monde, tout d’abord, pour être le co-fondateur de Microsoft. Et deuxièmement, parce que ces dernières années, il s’est concentré sur le financement de projets visant à sauver l’humanité avec son incroyable fortune de 113 milliards de dollars.

Gates se sépare de Microsoft mais ne dit pas au revoir

Vendredi dernier, le co-fondateur de Microsoft a annoncé qu’il quitterait l’entreprise pour passer plus de temps avec sa fondation caritative appelée Bill & Melinda Gates Foundation. Qui joue un rôle clé dans d’autres initiatives telles que la santé mondiale et le changement climatique.

“J’ai pris la décision de démissionner des affaires publiques de l’entreprise … Pour consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques”, a déclaré Bill Gates.

Concernant sa démission de Microsoft, Bill Gates a été très clair en disant qu’en aucune mesure il ne quittera l’entreprise.

«Microsoft sera toujours une partie importante du travail de ma vie et je continuerai d’y être engagé. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l’entreprise et comment elle peut continuer à profiter au monde. »

Bill Gates cible la technologie Blockchain

À la fin de l’année dernière, Microsoft a annoncé la création d’un token et d’une blockchain pour prendre en charge un service offrant la gestion des données. Ce serait une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs Azure.

En plus de cela, Bill Gates a également pris en charge un service de sécurité basé sur la technologie Blockchain. Qui est conçu pour les entreprises du secteur technologique opérant en Afrique et en Asie du Sud-Est appelées “Crest”.

Ce mois-ci, le magnat de l’informatique, poursuivant ses réflexions philanthropiques des dernières années, a investi 1,4 million de dollars dans ce projet pour aider les entreprises susmentionnées à fournir de meilleurs services financiers. Plus précisément, la population non bancarisée.

Gates espère mieux utiliser la seule ressource qui est rare comme le reste des mortels: le temps. Et grâce à sa fortune et son ingéniosité incroyables, ainsi qu’à tous les outils que Microsoft lui donne, il travaille à résoudre les problèmes liés au réchauffement climatique, à la santé, au développement mondial et à l’éducation.

La technologie blockchain accompagnera sûrement Bill Gates dans ce voyage philanthropique. Et mon garçon, le monde a besoin de toute l’aide qu’il peut lui apporter en ce moment.

