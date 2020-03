Bimbo utilise 720 millions de dollars de son crédit renouvelable pour garantir sa solidité financière

Dans un communiqué envoyé à la Bourse mexicaine (BMV), la société a expliqué que les ressources seront utilisées pour refinancer l’obligation à l’échéance en juin 2020, d’une valeur de 200 millions de dollars.

Alors que le montant restant sera destiné à augmenter la liquidité de l’entreprise, privilégiant la flexibilité et la solidité financière dans la situation actuelle.

Lire la suite: Bimbo ferme temporairement son usine de Wuhan en raison d’un coronavirus

Grâce à cela, Grupo Bimbo dispose actuellement de 1275 millions de dollars disponibles sur sa ligne de crédit engagée pour pouvoir y accéder à l’avenir, qui entrera en vigueur le 7 octobre 2023.

Face à la pandémie de coronavirus, la boulangerie a annoncé la fermeture temporaire de son argent à Wuhan, en Chine, la ville où la pandémie est née, en février dernier. Jusqu’à présent, il n’a pas communiqué son ouverture.

Au Mexique, Grupo Bimbo a renforcé les tâches de prévention et d’hygiène dans ses centres de travail, qui comprennent des filtres d’accès avec collecte de température, une plus grande fréquence des installations de nettoyage et d’assainissement. En plus de la possibilité de travail à distance et de gardes ou de quarts spéciaux.

