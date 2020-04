Binance a annoncé un échange de pairs pour des roupies

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a annoncé un échange de poste à poste (P2P) pour des roupies indiennes (INR) et des roupies indonésiennes (IDR).

À travers un article de blog, il a été précisé que les deux monnaies fiduciaires seront disponibles contre Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) Binance Coin (BNB) et Binance Dollar (BUSD) via le site de la plateforme et l’application mobile.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a déclaré que l’Inde et l’Indonésie étaient deux des plus grands marchés émergents existants.

Ces marchés ont un énorme potentiel dans l’adoption des crypto-monnaies. À cet égard, ils sont heureux de donner à la population de masse un accès cryptographique facile à utiliser.

Le trading Binance P2P prend en charge 20 monnaies nationales

Conçu pour une utilisation de consommateur à consommateur et d’entreprise à consommateur, le plus grand échange P2P au monde prend désormais en charge 20 monnaies fiduciaires nationales.

En parlant de ce que Binance a rapporté du commerce par les pairs, l’échange a affirmé que plus de 200 marchands P2P dans le monde utilisent maintenant la plate-forme.

Ils peuvent également accéder à des avantages personnalisés pour les commerçants, tels que des frais zéro sur les dépôts de garantie et un support client ciblé, pour augmenter leurs bénéfices.

La déclaration a déclaré que les individus ou les équipes, qui ont une source fiable de monnaie fiduciaire et de crypto-monnaies, peuvent rejoindre le programme P2P Global Traders de Binance.

Ils peuvent également bénéficier d’avantages exclusifs, dont des frais de dépôt de garantie nuls. Ainsi, telles que les transactions de publication et de publicité, les remises VIP et le service client exclusif.

Binance a annoncé de nouvelles acquisitions pour le commerce

Rappelons que l’acquisition du site de chiffrement CoinMarketCap, l’une des plateformes les plus connues du secteur, a été annoncée récemment.

D’autres offres d’échange récentes incluent le lancement d’hier. Options de Bitcoin sur la plate-forme de négociation à terme Binance qui est pour l’instant limitée à l’application mobile de la bourse.

Blockchain pour l’Inde

De même, récemment, Binance et WazirX, le concurrent indien qu’elle a acquis en novembre 2019, ont annoncé un fonds visant à poursuivre le développement de la Blockchain en Inde.

L’initiative “Blockchain for India” a été annoncée le 16 mars et vise à promouvoir l’utilisation et l’adoption des technologies Blockchain dans le pays.

Avec WazirX, la société a mis en place un fonds de 50 millions de dollars soutenu par BNB, BUSD et WRX, pour investir dans des projets locaux de Blockchain.

