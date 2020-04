Binance à destination d’un milliard de dollars

Le premier trimestre de l’année a été riche en nouvelles, à l’intérieur comme à l’extérieur du monde de la cryptographie. Conflits géopolitiques au Moyen-Orient, Coronavirus, Impeachment contre Trump, rallye haussier de Bitcoin puis sa chute, le tout en seulement trois mois. Et au milieu de tant d’événements, Binance, l’échange le plus célèbre de l’ouest, n’a cessé de croître. Viser 1 milliard de dollars de bénéfices, comme le commente Changpeng Zhao dans notre Tweet du jour:

Binance gagnera-t-il 1 milliard de dollars?

Ils disent que pendant les crises, il y a les meilleures opportunités, qu’il ne s’agit que de les reconnaître et d’en profiter. Et il semble que ce soit la devise de Binance, l’échange le plus important du monde occidental, qui a connu une montée fulgurante ces dernières années. S’étendre à de plus en plus de secteurs et consolider son importance dans le monde de la cryptographie.

Cela, même en dépit des variations qu’a connues le marché de la cryptographie ces derniers mois. Passant de l’optimisme haussier des deux premiers mois de l’année, à la perte de la moitié de sa valeur en une seule journée en raison du Coronavirus, à la situation actuelle de volatilité et d’incertitude, en attendant la prochaine réduction de moitié de la Blockchain Bitcoin.

Selon un tweet de Richard Raizes, analyste Plutus21, au cours des trois premiers mois de l’année, l’échange a affiché un bénéfice de 262 millions de dollars. Ce qui mettrait Binance sur la bonne voie pour un milliard de dollars de bénéfices en 2020, tant que la tendance qu’elle a connue jusqu’à présent se poursuit.

Tout cela au milieu d’une reprise des volumes de ventes, comme l’a commenté le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, en réponse aux tweets de Raizes:

“Les volumes sont de retour (avec des chiffres record en effet), #Bitcoin n’est pas encore mort.” Changpeng Zhao

Zhao a convenu que Binance est sur la bonne voie pour un milliard de dollars de bénéfices

Avec ce message, Zhao ne confirmerait pas seulement les chiffres de revenus reçus par son entreprise. Sinon, il serait optimiste quant à la prévision d’un milliard de dollars de bénéfices pour cette année. Ce qui, en somme, montrerait le dynamisme du marché de la cryptographie même en temps de crise mondiale.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le