Binance Academy lance son accélérateur Blockchain

La plupart des entreprises dans le monde ont essayé de continuer à travailler pendant la crise des coronavirus. Mais peu ont réussi à le faire avec autant de succès que Binance. Et, l’échange de crypto-monnaie n’a pas seulement cessé en raison de la quarantaine, il étend même sa portée. A cette occasion, la Binance Academy a lancé un accélérateur Blockchain en Chine.

Académie Binance: L’avenir de Binance?

Au fil des années, les entreprises ont appris à investir dans la formation, la recherche et le développement, pour être plus rentables. Eh bien, à long terme, l’argent consacré à la formation d’employés plus compétents et plus fidèles à l’entreprise et au développement de produits innovants vous permettra de rester compétitif sur le marché.

Un domaine comme la technologie Blockchain, où pratiquement tout l’effort qui est fait est intellectuel, c’est très important. Raison pour laquelle à plusieurs reprises, du monde de la crypto, des critiques ont été soulevées contre le manque de sujets spécialisés sur la Blockchain dans les universités. Après tout, une main-d’œuvre plus qualifiée signifie des employés plus efficaces et productifs.

Cela semble être la stratégie que Binance suit avec son projet Binance Academy. Le bras éducatif de l’échange, qui cherche à diffuser des connaissances sur la Blockchain et les crypto-monnaies auprès de la population. Et qu’il a récemment annoncé l’ouverture d’un institut de recherche à Shanghai.

L’académie ne s’arrête pas en Chine

Et c’est que, pour Binance, même une pandémie n’est pas une excuse pour arrêter de travailler. Eh bien, depuis le début de la crise des coronavirus, l’échange a été actif. Il a lancé de nouveaux produits tels que sa propre carte en partenariat avec Visa et un accélérateur Blockchain en Chine.

Ainsi, il a été révélé que le Lingang Blockchain Industry and Technology Research Institute fonctionnera non seulement comme un groupe de réflexion, mais aussi comme un accélérateur pour les projets basés sur la blockchain. Essayer de cultiver des talents dans ce domaine, qui est situé en Chine, mais qui n’a pas encore été découvert par Binance ou une autre grande société mondiale de cryptographie.

Avec cette décision, en outre, Binance tenterait d’ouvrir une voie avec laquelle retourner en Chine. Après que l’échange a cessé de fonctionner dans ce pays en septembre 2017, bien qu’il s’agisse de la patrie de l’entreprise. Ce qui a privé l’échange d’un des plus grands marchés de crypto-monnaie au monde.

De cette façon, nous pouvons vérifier non seulement la force de la Binance Academy, mais même au milieu de la crise des coronavirus, elle ne cesse de croître et d’innover. Dans le même temps, la force et la résilience du monde de la cryptographie, qui au milieu de la plus grande crise sanitaire de ces derniers temps, reste active, créant des solutions innovantes aux problèmes de notre temps.

Et c’est ce qui fait de nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le