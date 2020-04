Binance achète CoinMarketCap – CRYPT TREND

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en volume de transactions et d’utilisateurs, a annoncé l’achat de CoinMarketCap, l’agrégateur de données de cryptographie le plus populaire, visité par plus de 37 millions de personnes par mois. De cette façon, deux titans du marché de la cryptographie se réunissent pour régner.

Selon la publication de Binance, cet accord historique combinerait deux des grandes marques les plus fiables du marché de la cryptographie, dans le but de faire croître l’industrie de la cryptographie.

Avec l’achat de CoinMarketCap par Binance, on estime que l’une des principales raisons de l’acquisition est de générer une quantité importante de trafic sur le site.

À propos de l’achat de CoinMarketCap par Binance

Posture de Changpeng Zhao, PDG de Binance

“L’ADN central de CoinMarketCap est fortement aligné sur l’éthique et la culture de Binance, de son intégrité à sa valeur de liberté, de transparence et de concentration sur l’utilisateur. Notre vision commune sera renforcée par cette acquisition pour continuer à croître et à instaurer la transparence dans l’industrie. Cela nous permettra de tirer parti de nos forces mutuelles, en servant conjointement de fournisseurs d’infrastructures de crypto-monnaie. »

La note a également noté que le fondateur de CoinMarketCap, Brandon Chez, démissionnera en tant que PDG, mais restera en tant que conseiller. Carylyne Chan, actuelle chef de la stratégie de CoinMarketCap, a été nommée PDG par intérim. Sur le blog CoinMarketCap, Chez et Chan ont partagé leur position à ce sujet.

Brandon Chez a déclaré:

“Je pense à toutes les équipes de l’espace qui pourraient acquérir CoinMarketCap, Binance est l’une des meilleures options. C’est une équipe qui a prouvé à maintes reprises qu’elle se soucie de ses utilisateurs et fera de son mieux pour eux. Même dans les moments les plus difficiles. Cet esprit continuera de se refléter dans notre propre philosophie centrée sur l’utilisateur CoinMarketCap. »

Attaché à votre identité d’entreprise indépendante

La déclaration explique que CoinMarkeCap ​​continuera à fonctionner de manière indépendante comme il l’a fait depuis sa création. Précisant que cette acquisition n’est pas destinée à interférer avec votre identité d’entreprise indépendante.

En ce sens, il s’engage à continuer à travailler pour offrir le plus haut niveau d’intégrité de l’information, garantir l’exactitude des données et améliorer ses méthodologies de classification.

Carylyne Chan a déclaré:

«Depuis nos modestes débuts en 2013, nous avons rendu public notre engagement à rester neutre en évitant la censure et le jugement des projets ou échanges que nous listons, préférant permettre aux utilisateurs de prendre leurs propres décisions en fonction des données. Nous sommes ravis que l’équipe Binance ait été sans équivoque pour garantir que nous pouvons continuer à adhérer à notre méthodologie sans parti pris. »

Les deux sociétés travailleront indépendamment

Le jeton BNB natif est répertorié dans CoinMarketCap, mais ce sont des entités distinctes qui maintiennent une stricte politique d’indépendance les unes par rapport aux autres.

Binance n’est pas lié aux notes de CoinMarketCap, tandis que CoinMarketCap n’a aucune influence sur les opérations de Binance.

L’acquisition par Binance de CoinMarketCap devrait déclencher une augmentation du trafic sur la bourse. L’achat pourrait être considéré comme l’un des plus importants de l’espace cryptographique.

La fusion de deux sociétés leaders dans son secteur signifie une démonstration de puissance de la part de la bourse. Binance a accepté d’acheter le premier site de données du secteur pour un montant non divulgué.

Acquisitions Binance

Ce serait l’une des acquisitions de Binance. L’échange cryptographique a acquis au moins neuf entreprises en 2019, mais seules quelques-unes ont été annoncées publiquement.

Il s’agit notamment du fournisseur de portefeuille Trust Wallet, de l’application de données blockchain DappReview et de l’échange de crypto-monnaie indien WazirX.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le