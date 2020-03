Binance ajoute des pièces de monnaie fiat pour acheter de la crypto

Le Coronavirus n’arrêtera pas le plus grand échange de crypto du monde. Binance ajoute plus de monnaies fiduciaires à ses utilisateurs dans le but de faciliter l’accès au monde des crypto-monnaies.

7 nouvelles monnaies fiduciaires pour acheter de la crypto sur Binance!

Le 30 mars, la crypto-bourse a annoncé qu’elle ajouterait le nouveau shekel, le ringgit ou dollar malaisien, le peso argentin, le nouveau dollar taïwanais, le franc suisse, le dollar singapourien et le peso philippin.

Donc, au milieu de la crise, Binance ne laisse pas le Coronavirus le retarder même une seconde. De cette façon, Binance ajoute 7 pièces fiat facilitant l’accès aux crypto-monnaies pour ses clients.

Le coronavirus a gravement touché le monde, affectant tous les coins. Donc, l’objectif de Binance est clair: vous offrir des rampes d’accès aux crypto-monnaies à utiliser comme aide au milieu du chaos.

En fait, gardez à l’esprit qu’il y a eu 785 715 cas dans le monde. En évaluant le cas des pays auxquels appartiennent les nouvelles monnaies fiduciaires agrégées, l’objectif de Binance devient évident.

De la liste des monnaies fiduciaires, les pays les plus touchés pour le moment sont la Suisse, Israël et la Malaisie avec respectivement 15 922, 4 695 et 2 626 cas.

La crypto n’abandonne jamais

L’activité récente de Binance ne devrait pas les surprendre. L’échange cryptographique est connu précisément pour être toujours actif avant les souhaits de ses clients. Elle propose donc différents services et innovations.

En fait, l’échange de crypto-monnaie n’avait ajouté que récemment d’autres monnaies fiduciaires pour acquérir des crypto-monnaies. Il s’agit notamment du real brésilien, du peso argentin, du peso colombien, du peso mexicain et du sol péruvien.

De toute évidence, cette intégration était principalement orientée pour favoriser l’accès latino-américain à la plateforme.

Changpeng Zhao a déclaré à l’époque que «dans l’incertitude économique mondiale actuelle, les crypto-monnaies restent un actif favorable avec une grande utilisation potentielle malgré leur volatilité des prix… Pour la population non bancarisée d’Amérique latine, les crypto-monnaies sont un Actif financier le plus prometteur, et nous sommes heureux de leur fournir directement un accès et un service financiers. »

Donc, encore une fois, Binance ajoute 7 autres monnaies fiduciaires grâce auxquelles ses utilisateurs pourront accéder à Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Tether (USDT) et Binance USD. (BUSD).

Sans aucun doute, Binance est pleinement déterminé à conquérir le monde des crypto-monnaies contre les vents et les marées. Va-t-il réussir?

