Binance Cloud: qu’est-ce que c’est et comment ça marche?

Binance Cloud est une solution tout-en-un permettant aux partenaires de lancer rapidement des échanges d’actifs numériques. Profiter de la technologie, de la sécurité et de la liquidité de Binance. Il fournit l’infrastructure d’échange, tout en permettant aux partenaires de se concentrer sur le développement et les opérations commerciales.

Binance est un écosystème Blockchain composé de plusieurs branches pour servir la grande mission de l’avancement de la blockchain et de la liberté d’argent. Il s’agit du premier échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume d’échange, avec des utilisateurs de plus de 180 pays et régions.

Binance Cloud

Maintenant, avec Binance Cloud, vous pouvez vous concentrer sur votre entreprise et vos opérations, tout en laissant l’échange prendre en charge toute la technologie et la sécurité. Avec Binance Cloud, vous pouvez configurer efficacement une plateforme de trading de devises numériques qui comprend: les marchés de trading au comptant et P2P, la gestion du tableau de bord, les systèmes financiers, la liste autonome de nouvelles devises.

Opération cloud

La nouvelle solution fournira aux utilisateurs une méthode pour établir une plate-forme de cryptographie sur leurs marchés locaux. Les fonctionnalités de Binance Cloud incluent le marché au comptant et le trading à terme, ainsi que les intégrations API des banques locales et les services d’échange peer-to-peer de Fiat à la cryptographie, comme décrit sur sa page.

À l’avenir, il est prévu d’ajouter plus de fonctionnalités telles que les paris, les services de négociation de gré à gré, ainsi que l’émission de jetons avec la plate-forme d’offre d’échange initiale.

Comment participer?

Binance Cloud fournira la technologie, les opérations, le service client et le support de formation du personnel tout au long du processus d’engagement. Pour ce faire, vous devez soumettre la demande et les exigences, signer l’accord, puis préparer le lancement.

Les partenaires doivent préparer une entité commerciale réglementée, le nom du

échange, logo, domaine, certificats de sécurité SSL à

adapter aux serveurs Nginx, les adresses e-mail des

administrateur et d’autres documents à afficher dans l’échange, entre

autres exigences.

Les partenaires doivent également démontrer leurs capacités commerciales dans des domaines tels que l’acquisition d’utilisateurs, les opérations et la conformité. En outre, Binance Cloud exige que tous ses partenaires répondent à toutes les exigences où qu’ils opèrent.

Binance Cloud fournit-il des services de liquidité et de profondeur?

Les partenaires peuvent partager la liquidité et la profondeur de négociation avec la bourse Binance.com, y compris les marchés au comptant et P2P. Les commandes de toutes les plateformes partenaires seront regroupées dans un seul carnet de commandes avec Binance Exchange.

Binance Cloud prend-il en charge la liste autonome?

Les partenaires peuvent répertorier indépendamment la plupart des jetons qui ont été répertoriés sur la bourse principale. Pour les jetons non répertoriés, les partenaires doivent soumettre les détails à Binance Cloud pour examen. Les jetons peuvent être répertoriés après approbation.

Combien de temps faut-il entre l’application et le lancement d’un échange?

Une fois l’accord de collaboration atteint et les informations présentées vérifiées, les techniciens de la plateforme Binance Cloud effectueront les configurations. Généralement, un échange peut être lancé en aussi peu que trois à cinq jours.

Selon Changpeng Zhao, Binance Cloud est un ensemble de produits qui manquaient auparavant sur le marché. Par conséquent, ils veulent partager l’expérience de qualité de leur échange à travers différentes marques, communautés et marchés à travers le monde.

