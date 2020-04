Binance et Bitpay officialisent l’alliance

Cette semaine a commencé avec de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de crypto-monnaie, en particulier ceux de Binance. La plus grande bourse du monde a rendu public à travers un communiqué de presse son alliance avec BitPay pour permettre aux utilisateurs de ce dernier d’accepter BUSD comme option de paiement.

Il s’agit d’une étape importante car BitPay est l’un des plus grands fournisseurs de solutions de paiement Blockchain au monde.

Lors de sa création en 2011, il était pionnier dans ce domaine. Chez BitPay, ils avaient pour mission de transformer la façon dont les entreprises et les personnes envoient, reçoivent et stockent de l’argent.

Les solutions commerciales de la plateforme éliminent la fraude transactionnelle, réduisent le coût du traitement des paiements, entre autres services. Ainsi, l’alliance avec Binance pour accepter Binance stablecoin (BUSD) facilite les paiements transfrontaliers en utilisant cette crypto-monnaie.

Détails sur l’alliance entre Binance et BitPay

À partir d’aujourd’hui, BitPay prendra en charge BUSD dans son portefeuille afin que ses près de 2 millions d’utilisateurs puissent recharger leur carte BitPay. Le support marchand BitPay arrivera à une date ultérieure.

Les commerçants et les entreprises BitPay peuvent acheter BUSD via Binance Exchange et les échanges mondiaux qui incluent BUSD.

Ainsi, Binance continuera d’étendre les cas d’utilisation de BUSD, favorisant l’adoption massive des crypto-monnaies et les introduisant dans notre vie quotidienne.

Avantages généraux de cette alliance

Accepter ou payer avec des pièces stables ouvre de nouvelles possibilités pour les entreprises mondiales qui nécessitent la stabilité du dollar mais la sécurité et l’efficacité des paiements blockchain.

Grâce à cela, la plateforme permet aux commerçants et aux entreprises du monde entier d’envoyer et de recevoir des paiements internationaux plus rapidement et moins cher que les virements bancaires traditionnels.

“Avec BUSD, BitPay étend les options de paiement de la blockchain à tous nos clients à travers l’espace de paiement mondial qui veulent la flexibilité de payer sur la blockchain avec la stabilité du dollar américain”, a déclaré Stephen Pair, PDG de BitPay.

Pour sa part, Chanpeng Zhao, PDG de Binance a également ajouté quelques commentaires.

“Nous pensons qu’un nombre croissant de commerçants et d’entreprises commenceront à adopter les crypto-monnaies, et nous sommes heureux de fournir la solution de paiement en collaboration avec BitPay, ce qui rend le processus plus simple et plus facile.”

Dans le cadre de ce partenariat, BitPay traitera les dons pour la Binance Charity Foundation. Les commerçants souhaitant accepter les paiements BUSD ou les entreprises souhaitant payer les affaires BUSD peuvent contacter sales@bitpay.com, selon la même déclaration.

