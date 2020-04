Binance étend son marché avec des plans pour lancer un pool de minage Bitcoin

Faits saillants:

Binance lancera ce nouveau service minier dans le cadre de ses outils financiers.

Le spécialiste Joan Tello a souligné que le nouveau pool pourrait générer une controverse dans la communauté bitcoiner.

La maison d’échange bien connue Binance fait ses premiers pas pour entrer dans l’industrie minière du Bitcoin. Changpeng Zhao, PDG de la société, a confirmé que la plate-forme lancera bientôt un nouveau pool minier Bitcoin.

L’équipe de Binance a publié ces informations dans un flux en direct pour les utilisateurs en Chine, ce qui est devenu une tendance dans l’écosystème local de crypto-monnaie. Zhao a assuré plus tard que ce n’était pas une plaisanterie des “poisson d’avril”, mais un nouveau service qui s’appellera Binance Mining Pool.

Bien qu’il n’y ait pas de date exacte à laquelle le nouveau pool sera lancé, il a été dit que ce serait très bientôt. En ce sens, les utilisateurs du bureau de change et les mineurs de Bitcoin pourront se regrouper sur cette plateforme dans les prochains mois pour mener des activités minières en coopération. Même, les membres de l’équipe Binance laissent déjà des e-mails et des canaux de contact pour les personnes qui souhaitent rejoindre.

Le nouveau service minier fera partie d’un ensemble d’outils financiers que Binance a commencé à offrir ces dernières années, explique Changpeng Zhao. La maison de change a étendu ses influences à d’autres types de marchés, comme le lancement de deux plateformes de test pour échanger des futures Bitcoin. Il dispose également d’un service de prêt de crypto-monnaie et d’outils pour économiser et générer des profits avec des bitcoins.

CryptoNews a contacté Joan Telo, un spécialiste et mineur de la blockchain, qui suppose que cette dernière transaction commerciale prouve que Binance parie sur “la capitalisation du plus grand nombre de services de crypto-monnaie”.

Le nouveau service minier s’appellera Binance Mining Pool. Image de photocreo / elements.envato.com

Binance s’en prend au monopole?

Les nouvelles de Binance ont surpris Joan Telo, qui a assuré qu’il ne s’attendait pas à ce que cette société parie sur l’industrie minière. Cependant, le spécialiste a déclaré que la décision vérifie l’ampleur de l’expansion de Binance sur le marché des crypto-monnaies et l’intérêt de cette entreprise à ajouter de plus en plus de valeur à sa plate-forme.

Je pense que Binance et son propriétaire (CZ) cherchent de toutes les manières possibles à contrôler les piliers fondamentaux des crypto-monnaies. Ils ont un grand nombre d’utilisateurs sur leur plate-forme, donc l’intégration d’un pool de minage avec ce qu’ils ont déjà garantirait immédiatement un grand nombre d’utilisateurs.

Joan Telos, ingénieur système et professionnel en extraction de crypto-monnaie.

Binance est considérée comme l’une des plus grandes maisons d’échange de crypto-monnaie de l’écosystème, enregistrant depuis 2018 le plus grand volume de commercialisation au monde. La plateforme fonctionne avec 100 ressources numériques. Il a également parié récemment sur le marché latino-américain. Pour aggraver les choses, il a été dit que la société serait intéressée à acquérir le service informatique CoinMarketCap (CMC). Binance démontre ainsi au public son intérêt à développer de plus en plus de services et à se positionner comme une référence dans l’écosystème.

Telo estime que Binance offrira un bon service de pool, comme ils l’ont fait dans d’autres secteurs. Pour cette raison, il exhorte à se préparer à voir “qu’ils sont inventés”. Cependant, il souligne également que ce lancement pourrait générer certaines controverses dans la communauté bitcoiner. Et est-ce l’écosystème s’est toujours méfié de toute pratique pouvant mettre en péril la décentralisation du réseau, car cela porterait atteinte à la sécurité et à l’idéologie du Bitcoin.

C’est une réalité que le bureau de change concentre de plus en plus de pouvoir dans la communauté bitcoiner, et qu’il semble vouloir s’aventurer dans tous les services fondamentaux pour le bon fonctionnement du réseau. Cependant, cela pourrait être contre-productif s’il génère un monopole qui reste entre les mains de Bitmain, ce qui pourrait centraliser l’administration des services liés au Bitcoin. Les utilisateurs de Twitter, comme @ K4r4n, ont commencé à mettre en évidence cette menace avec un simple commentaire: “centralisation en cours”.

Joan Telo reconnaît cette menace, mais considère que Bitmain n’a pas le moyen gratuit d’obtenir toute l’offre pour les pools de minage. Une quinzaine d’entreprises proposent actuellement ce même service, un panorama qui s’est diversifié ces dernières années avec l’arrivée de nouveaux concurrents. Par conséquent, aujourd’hui, l’en-tête est contesté par F2pool, Poolin et BTC.com; qui sont les pools avec la puissance de traitement la plus élevée en Bitcoin.

Il y a une quinzaine d’entreprises qui offrent le service minier. Source: btc.com

En raison de ce qui précède, Telo souligne que Bitmain devrait offrir des avantages qui ne peuvent être obtenus dans d’autres pools et se réinventer pour attirer un public plus large. En ce sens, il considère que même si un monopole n’est pas impossible, ce serait une tâche difficile à réaliser dans la situation actuelle:

La chose délicate à propos de tout cela est que Binance prend le contrôle du marché des services de crypto-monnaie et je pense qu’ils pourraient avoir trop de services importants sous la main, et avec ce pouvoir centralisateur. Mais sur le numéro spécial du pool minier, la concurrence est rude, et je pense qu’ils doivent proposer des nouvelles très intéressantes pour devenir un problème de décentralisation du réseau.

Joan Telo, ingénieur système et professionnel de l’extraction de crypto-monnaie.

Une industrie battue

Binance fait cette annonce dans un contexte difficile pour l’industrie minière de crypto-monnaie, qui a subi le plus gros de la pandémie de coronavirus. Joan Telo a noté que l’exploitation minière «traverse une période difficile», en particulier lorsque le prix du bitcoin a baissé dans les quelques mois suivant la réduction de la récompense du bloc de mines, diminuant de moitié.

La situation actuelle a réduit les bénéfices miniers en mars, affectant la rentabilité de l’industrie et forçant le débranchement de l’équipement minier. Le coronavirus a également retardé l’envoi de matériel par les fabricants de la région. Bien que cela ait commencé comme un revers, Telo note que le départ des mineurs a contribué à réduire les difficultés d’extraction de Bitcoin. Ceci, à son tour, Il a permis aux mineurs encore actifs de miner plus facilement:

L’échec dans l’envoi du matériel par les constructeurs et la baisse du prix du bitcoin font baisser la difficulté (les mineurs sortent dans le monde en raison de problèmes de rentabilité) Et donc, bien que le bitcoin coûte moins cher que certains semaines, nous générons plus de bitcoins et cela «aide» un peu les personnes qui exploitent à faible coût énergétique (moins de 3 cents par kWh).

Joan Telos, ingénieur système et professionnel en extraction de crypto-monnaie.

Cependant, Telo reconnaît que les mineurs qui se trouvent dans des zones où les tarifs d’électricité sont chers et utilisent de vieux équipements sont hors compétition. Très probablement, ils éteindront leurs machines et évalueront la possibilité d’installer celles de nouvelle génération – les Antminer S17, S19 – ou attendront que la situation s’améliore.

“Après avoir réduit de moitié, nous allons voir une forte baisse du hashrate minier Bitcoin en raison de problèmes de rentabilité que de nombreux mineurs du monde entier auront”, a déclaré Telo. Votre prévision suggère alors que nous devrons attendre jusqu’en mai prochain, la date à laquelle la réduction de moitié aura lieu, pour évaluer comment cette industrie sera maintenue en 2020.