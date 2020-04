Binance intensifie ses efforts pour lutter contre le coronavirus

La lutte contre le coronavirus est une question qui nous concerne tous, y compris les membres de la communauté crypto. Que ce soit de petites actions comme rester à la maison, ou des actions beaucoup plus importantes comme des dons de millionnaires, tout compte. En ce moment, personne ne fait probablement plus pour combattre le Coronavirus du monde crypto que Binance. La plus grande bourse du monde redouble d’efforts, comme le commente Changpeng Zhao dans notre tweet aujourd’hui.

Binance engagé dans la lutte contre le coronavirus

Il y a quelques jours, nous avons passé en revue ici dans CryptoTrend la nouvelle que Binance, l’un des échanges les plus importants au monde, avait rejoint la lutte contre le Coronavirus. Pour lequel, il tentait de lever 5 millions de dollars en crypto-monnaies, pour les reverser aux pays les plus touchés par COVID-19.

Initialement, Binance avait donné 1 million de dollars pour ce projet, engageant les ressources de sa plateforme. Son plan est que ce don incite d’autres donateurs qui pourraient placer les 4 autres millions avec lesquels ce fonds d’aide commencerait. Cependant, au fil des jours et avec l’aggravation de la crise des coronavirus, il semble que Binance ait décidé qu’un million de dollars ne suffisait pas.

Par conséquent, Binance s’engagerait désormais à faire don d’un million de dollars supplémentaires, selon un schéma 2: 1 en ce qui concerne les dons faits par d’autres membres de la communauté cryptographique. Ainsi, pour chaque 10 $ donné à Binance Charity, Binance placerait 20 $ pour atteindre l’objectif de 2 millions de dollars, comme l’a commenté le PDG de Binance Changpeng Zhao via son compte Twitter:

“Nous ferons un don supplémentaire de 1 million de dollars, et nous avons doublé notre contrepartie de dons à 2: 1 pour atteindre 2 millions de dollars.”

Avec cette décision, Binance accélérerait le rythme de sa contribution à la lutte contre le Coronavirus. Dans le but de lever le plus tôt possible les 5 millions de dollars de crypto pour collaborer avec les pays qui en ont le plus besoin. Montrer les possibilités des entreprises de cryptographie pour, au milieu de la pandémie qui afflige l’humanité, collaborer avec ceux qui en ont le plus besoin.

