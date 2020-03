Binance lance le trading P2P pour l’Amérique latine

La bourse de crypto la plus grande, la plus célèbre et la plus sûre au monde, Binance, a annoncé le lancement de l’échange entre les paires du real brésilien 🇧🇷, du peso argentin 🇦🇷, du peso colombien 🇨🇴, du peso mexicain 🇲🇽 et du sol péruvien 🇵🇪.

Binance reste engagée envers ses clients en Amérique latine

Ces actions sont extrêmement importantes, car la région est actuellement en pleine crise à cause du Coronavirus 🦠. Cela a fait que presque tous les pays du continent américain ont fermé leurs frontières entre eux.

Malgré cela, le monde ne peut pas s’arrêter, bien que les économies du monde entier le soient.

P2P pour l’Amérique latine

À ce jour, les utilisateurs de cet échange de crypto, dans les pays mentionnés, peuvent acheter et vendre directement entre les personnes avec ces crypto-monnaies:

Bitcoin (BTC) .Ethereum (ETH) .Binance Coin (BNB) .Tether (USDT). Dollar de Binance (BUSD)

L’autre chose très intéressante à propos de ce service fourni par Binance est le fait que le coût des commissions pour chaque transaction sera de 0%. Oui, tout comme vous le lisez, il sera gratuit pour tout le monde.

Le service P2P permettra aux utilisateurs de choisir les modes de paiement de leur choix pour leurs opérations. En outre, des contrôleurs cryptographiques actifs vers n’importe quel portefeuille Binance gratuitement.

“L’Amérique latine est l’une des régions les plus actives pour le commerce de crypto-monnaie, et le commerce entre particuliers (P2P) est activement utilisé dans la communauté latino-américaine.”

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (Cz), a déclaré.

Binance usurpera l’identité de Localbitcoins.com?

En plus d’offrir 0% de commissions, Binance propose un service de garde qui garantit que 100% des cryptos sont livrés au portefeuille de destination. Comme nous l’avons mentionné, ces portefeuilles, de toute crypto, doivent être choisis par les mêmes utilisateurs lors de la transaction P2P.

Mais ce n’est pas tout. Depuis la même nouvelle plate-forme Binance P2P, les clients pourront accéder à tous les services que Binance offre à leurs clients traditionnels. Comme le trading au comptant, Margin and Futures, ainsi que les prêts Binance qui ont été si célèbres ces derniers mois.

L’échange le plus célèbre de la région est LocalBitcoins, qui, au cours de l’année écoulée, a mis à jour ses politiques d’utilisation pour se conformer aux réglementations de l’Union européenne 🇪🇺. Ce qui a conduit à la fermeture brutale de plusieurs comptes de différents utilisateurs dans le monde.

Pendant ce temps, au cours des deux premières semaines de mars 2020, Binance a enregistré une augmentation de plus de 100 millions de dollars des échanges P2P. En partie à cause de la pandémie de coronavirus 🦠.

“Pour la population massive non bancarisée en Amérique latine, les crypto-monnaies sont un actif financier prometteur, et nous sommes heureux de leur fournir directement un accès et un service financiers.”

