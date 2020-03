Binance ne s’arrête pas pour Coronavirus

Binance supprime les jetons FTX

Pour commencer la Quick News ce lundi, nous constatons que Binance, la plus grande bourse du monde, ne se retient pas pour le Coronavirus. Parvenant à travailler à domicile, la bourse maintient ses projets et événements. Dans ce cas, il a décidé de retirer les jetons FTX à effet de levier de son échange, expliquant que les clients ne comprennent pas le produit.

“En raison d’un manque de compréhension du nombre de jetons à effet de levier qui fonctionnent chez bon nombre de nos utilisateurs, Binance a décidé de supprimer tous les jetons à effet de levier FTX existants et les paires de négociation correspondantes”, ont-ils annoncé dans un communiqué.

Binance ne s’arrête pas à la quarantaine, car elle doit assurer l’efficacité de sa plateforme pour les utilisateurs. Pour cette raison, il clôturera les dépôts et les retraits des actifs demain 31 mars à 8 heures. UTC, avec interruption des négociations à 10 heures le même jour.

FTX est un

Bourse de dérivés cryptographiques opérant à Antigua-et-Barbuda. Premier

Il a dévoilé ses jetons à effet de levier peu de temps après son lancement en mai 2019.

Binance annoncé lors du lancement de TBinance arjeta

Par ailleurs, Binance n’arrête pas son annonce du lancement de la Binance Card pour effectuer des achats et payer des factures avec Bitcoin ou BNB. La carte, délivrée par VISA, sera acceptée par plus de 46 millions d’entreprises, physiques et en ligne, à travers le monde, comprenant plus de 200 régions et territoires.

La nouvelle carte Binance fonctionne comme une carte de débit classique, où l’utilisateur dépose des fonds avant d’effectuer des paiements, sans frais mensuels et annuels. Seuls des frais uniques de 15 $ seront facturés pour la commande de la carte.

Les utilisateurs pourront gérer leurs comptes dans l’application «Binance Card», qui sera prochainement disponible pour les smartphones Android et Apple. Les crypto-monnaies peuvent être déposées à partir de la plateforme à partir des comptes personnels de Binance, afficher l’historique des transactions, retirer des fonds et accéder au service client.

Roger Ver ne semble pas affecté par le coronavirus

Une autre nouvelle rapide, en concurrence avec Binance, est que Roger Ver, le principal défenseur de Bitcoin Cash (BCH) et ancien PDG de Bitcoin.com, semble penser que la réaction du monde à la pandémie de COVID-19 est disproportionnée.

Dans un tweet publié, Ver a tweeté une capture d’écran de statistiques qui comparaient apparemment le nombre de décès par coronavirus dans le monde à celui d’autres maladies, y compris la grippe saisonnière, le paludisme et les décès par accident de la route, entre le 1er janvier et le le 25 mars 2020.

La capture d’écran était accompagnée du commentaire suivant: “Si VOUS êtes préoccupé par le Coronavirus, VOUS devez vous isoler. Laisse le reste d’entre nous tranquille“

On peut voir que Ver a une position différente de celle des professionnels que nous avons exposés sur la page, ou la position d’entreprises comme Binance pour prendre soin des gens.

SF Express de la Chine utilise la chaîne de blocs pour fournir des fournitures COVID-19

SF Express, le deuxième plus grand fournisseur de services de messagerie de la Chine, étudie l’utilisation de la blockchain pour transporter des fournitures essentielles pendant la pandémie de COVID-19.

Plus tôt, Global Times a rapporté que la société basée à Shenzhen trouve que la technologie est bénéfique pour suivre la provenance et vérifier la qualité des produits médicaux.

Bien que la portée et le statut de la mise en œuvre de SF Express Blockchain ne soient pas détaillés, selon les rapports, «il a déjà commencé à établir l’utilisation de Blockchain», spécifiquement pour le transport de médicaments et de nourriture, qui nécessitent des normes élevées et la fiabilité.

Par conséquent, nous pouvons voir comment la technologie Blockchain peut surmonter les obstacles dans lesquels nous vivons. Aider à traiter le virus qui nous attaque, ou l’évolution du système de paiement, comme le fait Binance. Nous clôturons ainsi cette édition de Quick News.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le