Si vous êtes un utilisateur de Binance, ou de tout échange de crypto en général, il est très probable que cela vous fasse du mal à chaque fois que nous avons été facturés des commissions pour déplacer notre Bitcoin (BTC) vers LocalBitcoins. Mais, ces temps sont déjà passés, puisque Binance P2P arrive au Venezuela 🇻🇪.

Binance P2P veut sauver le Venezuela

Si vous êtes un utilisateur de crypto vénézuélien, vous devez savoir comment fonctionne localbitcoins.com. Le Venezuela 🇻🇪 est de loin le pays de la région qui négocie le plus sur cette plateforme. Et comme vous le savez sur les commissions sur cette plateforme, bien que faibles, les ajouter provoque un peu de peine dans votre poche.

Commissions pour les supprimer de notre échange cryptographique préféré, puis les frais d’entrée sur LocalBitcoins, puis le prix sur cette plate-forme qui pourrait nous désavantager. Tout cela représente quelques dollars, ce qui a rendu douloureuse toute sorte de petite transaction d’urgence.

Mais cela peut déjà être dans le passé. Binance nous a donné une autre raison de commencer à utiliser leur échange cryptographique et d’oublier les autres, au moins pour ce type de trading. Et, le principal affecté peut être localbitcoins.com lors de la compétition contre Binance P2P.

Les cryptos arrivent au Venezuela

Le commerce P2P, comme son nom l’indique, est un commerce de personne à personne. Où un demandeur, acheter ou vendre, peut trouver une offre. Un accord est conclu entre eux sur le montant, le prix et le mode de paiement. Soulignant que Binance n’intervient qu’en cas de besoin, en tant que médiateur.

C’est le même service que LocalBitcoins fournit, seulement que Binance, la plus grande bourse du monde, arrive sans commissions. Oui, comme vous l’avez lu, Binance P2P arrive sans commissions pour le Venezuela.

Le trading P2P a commencé dans Bolívares🇻🇪 vénézuélien directement sur @Binance! Maintenant, vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies avec Bolívares … AUCUNE COMMISSION! Vous avez tout en un seul endroit 😉 pic.twitter.com/TbGgkOlrfO – Binance espagnol (@Binance_Spanish) 16 avril 2020

Comment utiliser la plateforme?

La première chose que vous devez avoir est un compte sur p2p.binance.com, une fois créé, il est important de le valider avec une pièce d’identité, une photo et un scanner biométrique qui ne sera réalisé que dans l’application mobile.

Ce processus est gagnant-gagnant. Puisqu’elles aident Binance à se conformer aux exigences KYC, et en même temps, si vous oubliez votre mot de passe, perdez l’accès aux e-mails ou même une tentative de piratage, ces données serviront à garder notre hodl en sécurité.

Une fois ce processus terminé, et en déposant nos cryptos sur la plateforme, ce service est accessible à partir de 2 moyens différents. Depuis le portail Web Binance P2P lui-même ou depuis l’application mobile Binance.

Il est important de noter qu’au milieu de ce processus, un “Pseudo” doit être créé. Dans lequel, Binance recommande que ce ne soit pas votre vrai nom, pour des raisons de sécurité. De cette façon, Binance P2P peut fonctionner efficacement, garantissant votre sécurité à moindre coût.

De plus, il vous montrera un document avec tous les risques que ce type de commerce comporte, tels que ses politiques d’utilisation, que vous devez accepter si vous souhaitez utiliser ce service.

Les cryptos actuellement disponibles sur la plateforme sont: Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Binance Dollar (BUSD), Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH) et EOS. Mais, comme la plate-forme est nouvelle sur le territoire vénézuélien, elle ne propose que des offres sur Tether, Bitcoin et Ethereum.

Nous voulons avertir nos lecteurs que, comme LocalBitcoins, ces entreprises peuvent être risquées. Par conséquent, il est nécessaire de connaître la bonne histoire de la personne avec laquelle nous ferons le commerce et que nos coordonnées bancaires sont bien écrites.

Autres utilisations de la plateforme

Comme nous pouvons le voir, il y a une quantité croissante de monnaies fiduciaires auxquelles on peut accéder, comme le peso argentin 🇦🇷, le peso colombien 🇨🇴, le peso mexicain 🇲🇽, le real brésilien 🇧🇷, le dollar et l’euro . Par conséquent, vous pouvez envoyer de l’argent à votre famille sur le territoire vénézuélien, ou vice versa.

Si vous avez une de ces devises Fiat, vous pourrez acheter des cryptos à Binance et envoyer les cryptes à vos proches afin qu’ils puissent les échanger contre des bolivars. Ou, si vous êtes en dehors du Venezuela and et que vous avez encore des revenus en bolivars, vous pouvez facilement les transformer en crypto.

En bref, les options sont illimitées, l’important est que Binance continue de croître au sein de l’écosystème de la cryptographie et, avec lui, aide à rendre le cryptoverse de plus en plus disponible pour tous les types d’utilisateurs.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le