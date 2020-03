Binance parie sur la Chine avec un institut de recherche Blockchain

Le marché chinois 🇨🇳 a été difficile à atteindre pour les sociétés de cryptographie depuis l’interdiction de commerce de crypto-monnaie imposée il y a des années. Mais, toujours, Binance déplace ses pièces dans le géant asiatique et crée un institut de recherche axé sur la technologie Blockchain.

Malgré la pandémie mondiale de Coronavirus Bin, Binance ne s’arrête pas une seconde. Il a également opté pour un pays dans lequel il est pratiquement impossible de faire des affaires avec les crypto-monnaies.

Puisqu’il a non seulement fermé les frontières en raison d’être le pays d’origine du virus 🦠, mais il les a également vers les crypto-monnaies.

C’est pourquoi le plus grand échange cryptographique du monde entre sur le marché chinois. Mais pas comme un échange, mais pour promouvoir une université, appelée “Institut de recherche pour la technologie et l’industrie de la blockchain” dans la ville de Lingang en Chine 🇨🇳.

Les visages de l’Institut Binance

Binance entre sur le marché chinois avec sa filiale à but non lucratif et se concentre sur la partie éducative de Académie Binance.

“Lingang Blockchain Technology and Industry Research Institute sera le centre de talents de Binance pour la technologie Blockchain.”

La société de cryptographie l’a exprimé.

L’institut se concentrera sur la recherche et le développement de progrès technologiques dans la technologie Blockchain. En plus d’accélérer l’adoption de cette technologie en Chine et dans le monde. Ainsi que le couplage des réseaux blockchain avec d’autres technologies de rupture existantes, telles que l’IA, le Big Data et l’IoT.

Binance Institute sera dirigé par Don Tapscott, en tant que doyen honoraire. Qui est un expert de premier plan dans l’enquête sur l’impact de la technologie Blockchain sur les entreprises et la société.

La technologie blockchain représente la deuxième ère d’Internet. Internet crée de la valeur. Et cela peut nous aider à créer de nouvelles organisations plus innovantes et plus productives. »

S’exprima le doyen.

De plus, pour lui, la recherche, l’éducation et le développement sont des points fondamentaux pour que la technologie Blockchain progresse et mûrisse.

“Nous sommes impatients de collaborer avec la Lingang Blockchain Academy pour aider à réaliser cette transformation en Chine.”

Don Tapscott a clôturé son discours.

D’autre part, Helen Hai sera la tête de Binance en territoire chinois. Eh bien, pour elle, la révolution de la technologie Blockchain changera fondamentalement la façon dont toute l’humanité vit, travaille et se rapporte.

“C’est pourquoi nous croyons en Binance que la technologie doit fonctionner et s’adapter aux gens pour élever l’humanité vers un nouveau destin commun basé sur la conscience collective et morale.”

L’institut parie sur l’avenir de la Chine et du monde

Selon les objectifs déclarés de l’Institut de recherche pour la technologie et l’industrie de la chaîne de blocs, l’avenir doit être pour tous les humains, et cela nécessite ces technologies.

En créant cet institut par le biais de Binance Academy et de partenaires locaux, on espère constituer un vivier de nouveaux experts. En plus d’un centre de recherche leader dans le domaine.

Ces leaders devraient contribuer au développement des possibilités de massification de la technologie Blockchain. Principalement concentré sur la zone industrielle, qui représente le secteur le plus important en Chine 🇨🇳.

L’institut situé dans la ville de Lingang, utilisera l’écosystème Binance, qui est plus que développé.

“Nous nous engageons à développer l’industrie de la blockchain en Chine, à stimuler la recherche et à cultiver de nouveaux talents dans cet important secteur.”

Binance Institute est l’un de ses nombreux projets éducatifs

L’institut de recherche de Binance pour la technologie et l’industrie de la blockchain est la prochaine étape de l’échange de crypto dans le domaine universitaire et de la recherche.

Depuis, Binance Academy vise à continuer à soutenir la recherche, le développement et l’application de la technologie Blockchain par différents moyens et dans différentes parties du monde.

Grâce à une autre filiale appelée Binance X, l’échange cryptographique aide les développeurs à créer des logiciels libres et open source pour stimuler les innovations dans l’écosystème cryptographique.

Des initiatives comme Binance Labs et le récent fonds Blockchain for India redessinent l’approche des filiales d’incubateurs, en investissant dans des projets technologiques et des startups Blockchain.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le