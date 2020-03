Binance permet d’acheter des cryptos d’Amérique latine

L’échange cryptographique le plus grand et le plus important au monde; Binance Il a commencé à parler espagnol; manger des arepas, des tacos et écouter du tango; et profitez vraiment du football el️. L’important échange de crypto permettra aux utilisateurs de crypto Colombie usuarios, Mexique Argentina et Argentine 🇦🇷 d’acheter des crypto-monnaies avec leurs devises locales.

L’Amérique latine a trouvé deux grands alliés

Tous ceux d’entre nous qui vivent dans la région connaissent toute la difficulté de faire des affaires en Amérique latine; soit à cause du grand nombre de réglementations dans nos pays, soit à cause de la bureaucratie, des formalités administratives et du temps extrêmement absurde; ou la corruption

Même comme ça; Binance se caractérise en essayant d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Qu’il s’agisse de dons pour lutter contre le coronavirus 🦠; jusqu’à ce nouveau mouvement qui nous rend tous heureux dans l’écosystème crypto.

Et ce dont l’Amérique latine a besoin; et merci; toute l’aide qui peut être fournie. Notre région est caractérisée par des conflits politiques, des taux d’inflation élevés, une population principalement de faibles ressources et avec un faible accès aux services; comme l’accès au système financier international.

Par conséquent, et bien d’autres choses, c’est que les crypto-monnaies ont été accueillies à bras ouverts par de nombreux Latino-Américains. Par exemple, l’Argentine faces est actuellement confrontée à la deuxième inflation la plus élevée du continent, dépassée seulement par le Venezuela 🇻🇪; De plus, il y a actuellement une crise du taux de change grâce aux conflits politiques; et des taux d’endettement élevés. La crypto sera donc toujours une option pour protéger les économies de sa population.

En revanche, la Colombie 🇨🇴 et le Mexique 🇲🇽 sont des cas particuliers, contrairement à l’Argentine 🇦🇷; ils vivent une situation économique relativement stable; bien que ce ne soit pas le meilleur. Mais dans le cas de la Colombie, en raison de l’immigration massive de plus de 2 millions de Vénézuéliens fuyant la situation déplorable, ils se sont établis dans le pays du café; et beaucoup d’entre eux ont découvert que la cryptographie est l’un des meilleurs moyens d’envoyer des fonds à leurs proches qui sont toujours au Venezuela.

En revanche, le Mexique présente une situation similaire mais inverse. Étant donné que les cryptes sont utilisées pour envoyer des envois de fonds vers le pays d’Amérique du Nord; principalement des États-Unis 🇺🇸.

Binance continue d’aider l’Amérique latine

Face à cette situation; Binance a choisi de prêter main forte à ces 3 pays sur la voie d’une adoption massive des crypto-monnaies. Avec la possibilité d’acheter des crypto directement avec votre argent local; lequel; par coïncidence, les 3 portent le même nom «Pesos».

“Binance vous permet désormais d’acheter des crypto-monnaies rapidement et facilement dans notre échange en accédant à la de vente et d’achat de crypto-monnaies à Binance en utilisant des cartes ou des dépôts bancaires en pesos », explique l’équipe de Binance dans le communiqué de presse.

Finalement; Selon l’équipe Binance en Amérique latine, ce seront les 3 premiers de nombreux pays de la région. Eh bien, il est prévu que de plus en plus de nations de la partie sud du continent américain commenceront à être incorporées dans les prochains mois.

