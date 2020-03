Binance présente sa carte de débit. Comment l’obtenir?

Binance n’est ni pour rien ni pour personne, ni le Coronavirus 🦠, ni la quarantaine, ni les amoureux du statu quo. Au milieu de l’obscurité, le plus grand échange de crypto du monde nous donne de très bonnes nouvelles: Binance dévoile sa carte de débit. Voulez-vous savoir comment l’obtenir?

Nous avons récemment annoncé que l’échange permettait à tous les navigateurs d’acheter et de vendre des crypto-monnaies à partir d’un widget et sans avoir besoin d’accéder au portail Binance.

Et maintenant, cet important échange de crypto nous surprend avec cette très bonne nouvelle.

Binance: problème et solution

Dans sa dernière innovation, Binance commence par une question que beaucoup d’entre nous ont sûrement posée: “Avez-vous déjà essayé d’acheter en ligne ou de payer des factures avec la cryptographie?”.

Et c’est que si vous êtes un hodlr avec un certain temps dans l’écosystème de la crypto, et que vous croyez fidèlement à la crypto-monnaie fiduciaire, vous avez rencontré de nombreux maux de tête en ce qui concerne le paiement avec vos crypto-monnaies.

Bien que difficile à admettre, l’adoption n’est pas encore massive, même s’il est vrai qu’elle est beaucoup plus avancée que les autres années. Ainsi, lors de l’achat d’un bien ou du paiement d’un service, nous sommes souvent obligés d’échanger nos cryptos contre de l’argent fiduciaire. Et nous savons tous à quel point cela peut être lent et lourd.

Bien qu’il soit également vrai qu’il existe des plateformes tierces qui offrent ce type de service. Ils effectuent le paiement pour vous et prennent vos crypto-monnaies. Que ce soit avec des cartes de débit ou des services d’achat en ligne tels que BitPay ou des achats de cartes-cadeaux dans les options infinies qui existent aujourd’hui sur Internet.

Mais toutes ces méthodes sont non seulement très fractionnaires et prennent beaucoup de temps, mais elles peuvent également être très coûteuses et même peu sûres. En réponse à cela, Binance présente sa carte de débit.

«Chez Binance, nous pensons toujours à de nouveaux produits et solutions à proposer à nos utilisateurs. Toujours dans le but de promouvoir l’écosystème de la cryptographie, un pas de plus vers l’objectif de faciliter la vie de tous nos clients. »

La bourse présente sa carte de débit

Selon le blog officiel de l’entreprise, la carte de débit de Binance “Il fait tout ce qu’une carte commune peut faire et plus”.

L’échange cryptographique prétend que cela fonctionnera comme une carte de débit émise par la banque de votre choix. Dans ce cas, ce sera par Binance.com.

La seule chose que nous devrons faire pour l’utiliser est d’avoir des fonds disponibles, en Binance Coin (BNB) ou en Bitcoin (BTC), et nous serions prêts à utiliser nos hodls là où nous en avons pratiquement envie.

La carte de débit d’échange utilisera ces soldes au moment de votre achat, déduisant instantanément et automatiquement la crypto de votre compte.

«Vous n’aurez plus besoin de vendre votre crypto pour payer vos biens ou services. Avec la carte Binance, vous pouvez rester HODL et dépenser uniquement ce dont vous avez besoin pour effectuer votre achat. »

Pour cela, la carte de débit Binance sera délivré par Visa et accepté par plus de 46 millions de commerçants physiques et en ligne. Dans plus de 200 régions et territoires, il est beaucoup plus facile d’acheter avec des crypto-monnaies.

Comment et où obtenir la carte de débit?

Premièrement, la carte de débit ne sera disponible qu’en Malaisie 🇲🇾, et après tous les tests, elle ira au Vietnam 🇻🇳. Au fur et à mesure que les autorisations sont obtenues et que tout fonctionne correctement, la carte de débit cryptographique de Binance atteindra de plus en plus de pays.

De plus, la carte ne sera disponible que dans sa version en ligne via son test bêta.

Il vous suffit de télécharger l’application Binance Card, de vous connecter à votre compte Exchange ou d’en créer un nouveau et de procéder à une vérification d’identité simple et sécurisée.

Vous pourrez alors demander la carte pour un coût unique de 15 $, qui est payé sous la forme d’une recharge initiale de votre portefeuille crypto au solde de la carte Binance. Transférez simplement 15 $ de BNB ou BTC sur le solde de votre carte et l’échange critpo traitera votre commande.

Selon l’échange, aucun frais supplémentaire mensuel ou annuel ne sera facturé sur ces 15 $.

Pendant que nous attendons tous, nous pouvons nous enregistrer avec votre e-mail sur le portail de la carte Binance. Et cela vous avertira lorsque la carte de débit de la bourse sera progressivement disponible dans nos régions.

