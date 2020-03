Binance présente ses excuses à la communauté Steem

Binance, le premier échange cryptographique au monde, a publié aujourd’hui une lettre d’excuses adressée à la communauté STEEM. La raison de ses excuses est d’avoir participé à “l’acquisition hostile” de la Blockchain.

Beaucoup se demandent probablement: “Qu’est-il arrivé?” Eh bien, à la mi-février, la Fondation Tron, appartenant à Justin Sun, a acquis la plate-forme Steemit. Cependant, beaucoup de membres de leur communauté n’étaient pas satisfaits de leur nouveau propriétaire.

Il convient de garder à l’esprit que la chaîne de blocs Steem fonctionne sur un système de «preuve de participation déléguée» (dPoS). Cela implique que les personnes qui sécurisent le réseau, appelées «témoins», sont collectivement approuvées par les «parties prenantes de Steem». Cela signifie que ceux qui ont plus de jetons sont ceux qui ont le plus de pouvoir de vote.

De cette façon, la communauté a décidé de fabriquer une fourchette souple, dans le but d’empêcher Tron de reprendre le réseau. Cependant, après cela, Sun a été accusé de coopérer avec les principaux échanges cryptographiques, y compris Binance, pour supprimer les validateurs précédemment choisis; permettant ensuite au PDG de Tron de gérer lui-même le réseau.

Rappelons que le plus grand pouvoir de vote réside dans ceux qui conservent de plus grandes quantités de Steem. Cependant, les clients stockent ces jetons dans des échanges cryptographiques, ce qui en fait les plus grands détenteurs de jetons du réseau.

De toute évidence, cela a généré une importante controverse dans le monde de la cryptographie. Depuis lors, tous les partis qui ont voté se sont engagés à inverser les votes. Bien que cela ne se soit pas passé comme prévu, la rage a provoqué la démission de plusieurs éminents employés de Steemit.

Zhao a également déclaré que s’il ne s’agissait pas “d’une mise à jour unanime du réseau, nous ne voulons pas utiliser les fonds de nos utilisateurs pour participer à un vote”.

«Justin ne m’en a pas vraiment parlé. Mon équipe interne a dit que c’était une mise à jour réseau nécessaire, alors je lui ai dit de continuer. Il y a des mises à jour réseau tout le temps et nous fournissons toujours une assistance », a déclaré Changpeng Zhao, PDG de Binance.

Sincères excuses à la communauté Steem!

Une lettre à la communauté Steem a été publiée aujourd’hui, déclarant que «Binance reste neutre et n’a aucun intérêt pour la gouvernance en chaîne au-delà de l’écosystème Binance“.

Binance a également déclaré qu’il s’agissait d’une erreur causée par le manque de communication sur les détails de la mise à jour de Blockchain. De plus, il note qu’après avoir reçu des commentaires de la communauté Steem, ils ont retiré leur vote.

La lettre souligne également leur désir que la communauté Steem et Tron parvienne à un consensus efficace. Si ce n’est pas le cas, Binance se réserve le droit de prendre les mesures correspondantes en cas de risques ou de dommages potentiels.

En plus de Binance, Huobi a également annoncé qu’il avait supprimé son vote, tandis que Poloniex n’a pas encore émis de commentaires.

