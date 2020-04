Binance: promotion pour acheter des crypto-monnaies

La plateforme Binance lancera une promotion pour que ses utilisateurs achètent des crypto-monnaies via leurs cartes de débit ou de crédit Visa. Cela sera possible avec le service Binance “Paiement par carte bancaire”.

La promotion durera 4 jours et les prix seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les prix seront réinitialisés chaque jour. Ce qui signifie qu’il y aura jusqu’à 10% de cashback sur les achats de crypto via le nouveau service de Binance.

Processus de promotion pour acheter des crypto-monnaies

La promotion pour acheter des crypto-monnaies à Binance sera effectuée pour des périodes d’activité qui seront régies de 8h00 à 8h00 avec l’heure UTC. Chaque période d’activité quotidienne dure 24 heures, les redémarrages quotidiens des récompenses auront lieu à 7 h 59 min 59 s (UTC) chaque jour.

Les règles d’activité selon la page Binance seront:

Les utilisateurs de Binance ont droit à un montant de bonus par jour basé sur le montant de leur premier achat pour chaque période quotidienne. De cette façon, les 30 premiers utilisateurs qui achètent plus de 5000 USD en crypto via leur carte de débit ou de crédit Visa comme première transaction de chaque jour recevront une récompense de 500 BUSD chacun.

De même, les 100 premiers utilisateurs de Binance qui achètent entre 1000 $ et 4999 $ en crypto-monnaies via leur carte de débit ou de crédit Visa comme première transaction de la journée recevront chacun une récompense de 100 BUSD.

Les 200 premiers utilisateurs qui achètent entre 500 $ et 999 $ en crypto-monnaies via leur carte de débit ou de crédit Visa comme première transaction de la journée recevront chacun une récompense de 40 BUSD.

Enfin, les 1000 premiers utilisateurs de Binance qui achètent entre 300 $ et 499 $ en crypto-monnaie via leur carte de débit ou de crédit Visa comme première transaction de la journée recevront chacun une récompense de 20 BUSD.

Parmi les monnaies fiduciaires qu’il accepte, il y a: USD, EUR, GBP, PLN, NOK, DKK, RUB, UAH. La récompense sera déterminée en fonction du montant du premier achat quotidien effectué par l’utilisateur et sera attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Société Binance

Binance est une plate-forme d’échange cryptographique qui fournit plus de 100 actifs numériques via sa page. Elle est considérée comme la plateforme d’échange avec le volume commercial le plus élevé au monde.

L’entreprise a réalisé de nombreuses réalisations depuis sa fondation. En 2018, il a réussi à faire passer son token BNB à une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars. Il a également de nombreuses associations pour promouvoir l’utilisation des crypto-monnaies dans le monde.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le