Binance Research: les meilleurs portefeuilles ont BNB

Lors de l’organisation de nos portefeuilles d’investissement, nous devons tenir compte du niveau de risque et de diversification que nous sommes prêts à assumer. Par conséquent, la décision d’inclure ou non des crypto-monnaies est complexe. Cependant, un nouveau rapport de Binance Research et 21Shares indique que les portefeuilles multi-actifs avec BNB surpassent les portefeuilles comparables sans crypto-monnaie.

Pour ceux qui ne le savent pas, Binance Research est le bras d’étude et d’analyse de marché de Binance. Par conséquent, il convient de partager vos résultats après l’étude. De plus, avec l’aide de 21Shares, nous pouvons être un peu plus calmes au sujet de l’objectivité du rapport.

Que révèle cette étude de Binance Research sur les portefeuilles?

Tout d’abord, ce que les deux équipes disent, c’est qu’en étudiant les combinaisons d’actifs dans un portefeuille, elles ont constaté que les portefeuilles avec des crypto-monnaies comme BNB et BTC surpassent les portefeuilles sans crypto-monnaies.

En outre, au cours de la période d’étude, les portefeuilles contenant du BNB ont globalement mieux performé par rapport aux portefeuilles contenant une combinaison de BTC et de BNB.

Ce rapport a été publié sous le titre “Portfolio Optimization with BNB”. Les alternatives étudiées par Binance Research et 21Shares étaient des portefeuilles américains traditionnels. USA à revenu variable ou fixe (1) sans crypto, (2) avec BNB et (3) avec BNB et BTC.

De plus, différentes techniques de rééquilibrage ont été utilisées dans cette étude. Comme si cela ne suffisait pas, le rapport a également analysé la corrélation de BNB avec BTC et d’autres crypto-monnaies.

Qu’est-ce que l’étude a dit?

Dans l’ensemble, l’inclusion d’actifs cryptographiques dans des portefeuilles traditionnellement diversifiés a considérablement amélioré leurs caractéristiques risque-rendement. Cela a été mesuré compte tenu de ses indices Sharpe plus élevés, en raison de ses faibles corrélations avec d’autres actifs financiers.

Mais, ils ont affirmé que même dans ce contexte, BNB, le jeton de la bourse, montrait une corrélation inférieure à la moyenne avec d’autres crypto-monnaies à grande capitalisation comme BTC et ETH. Ceci est soutenu par ceux qui considèrent que le Bitcoin n’est pas un “paradis indépendant” après avoir vu sa chute le 12 mars.

Conclusion de l’étude

Selon l’équipe Binance Research et 21 Shares, avoir BNB et BTC dans un portefeuille est positif. Cependant, ils ont veillé à préciser que le rééquilibrage basé sur la tolérance permet aux investisseurs de limiter leur exposition aux crypto-monnaies.

Si vous vous considérez assez courageux et connaissant bien le monde des crypto-monnaies, n’hésitez pas à les inclure dans votre portefeuille d’investissement. Peut-être qu’en suivant les conclusions de Binance Research, vous pouvez rapidement obtenir de l’argent. Mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas le faire avec prudence et avec l’avis d’experts ou de professionnels du domaine.

