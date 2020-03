Binance révèle le secret du succès de leurs futurs contrats

Le trading de crypto-monnaie est l’une des activités les plus lucratives et les plus risquées du monde de la crypto. Générer d’énormes profits et d’énormes pertes en quelques minutes. Mais, loin de ce que les gens croient, pour participer au marché de la cryptographie, vous n’avez pas besoin d’acheter des monnaies virtuelles. Vous pouvez utiliser d’autres produits financiers tels que des contrats à terme sur Bitcoin. À propos de qui Binance révèle le secret du succès.

Futurs contrats: un marché en croissance

La manière classique d’investir dans n’importe quel actif est de l’acquérir à un prix, en attendant que son prix monte en flèche pour le vendre à profit. C’est le moyen le plus simple de générer des bénéfices sur le marché, en achetant bas et en vendant haut.

Cependant, les marchés financiers au fil du temps se sont développés de plus en plus. De nouveaux produits émergents qui vous permettent d’investir dans un actif, même si vous ne l’achetez jamais. Ou donner l’opportunité de parier non pas sur l’augmentation de son prix, mais sur son effondrement. Binance vous permet d’explorer ce domaine du trading de crypto.

C’est là que les futurs contrats sur n’importe quel actif entrent en jeu. Eh bien, ils consistent, en termes simples, en un contrat entre deux parties, qui s’engagent à échanger un certain actif, à un prix préétabli à une date future convenue à l’avance.

En d’autres termes, le prix indiqué par le marché dudit actif n’a pas d’importance, mais plutôt le prix établi à l’avance par les deux parties. Si l’engagement concerne la vente de 1 Bitcoin à 50 000 $ dans les deux mois, peu importe que ledit Bitcoin se négocie à 1 000 $, la vente sera de 50 000 $.

Aujourd’hui, la plupart des futurs contrats ne sont jamais exécutés, mais ce sont des produits financiers que les traders utilisent pour parier sur la performance d’un actif. Être un marché encore plus grand, dans le cas des crypto-monnaies, que le marché des transactions directes.

Le secret du succès de Binance

Dans le monde de l’achat et de la vente de futurs contrats sur Bitcoin, il existe un groupe de grandes bourses qui proposent ce produit. Étant certains des leaders traditionnels de ce marché, le géant CME Group et l’important échange BitMEX.

Cependant, un nouvel acteur a récemment pénétré ce marché en piétinant. Nous nous référons à Binance, l’une des plus grandes bourses du monde, qui a lancé Binance Futures il y a un peu plus de six mois. Votre plateforme pour échanger de futurs contrats sur Bitcoin.

Dans ce court laps de temps, il s’est déjà positionné comme la deuxième force sur le marché à terme, passant récemment à BitMEX. Avant cela, Aaron Gong, vice-président des futures chez Binance, a commenté dans une interview quel serait le secret du succès de l’échange dans ce secteur:

«Nous sommes le premier grand échange de crypto-monnaie à lancer un effet de levier maximum de 125X pour les contrats BTC, et le premier du genre à lancer un mécanisme intelligent de garantie croisée et de règlement. Ces fonctionnalités ont gagné en popularité auprès de nos utilisateurs “, a déclaré Aaron Gong dans l’interview.

Ainsi, Binance déclarerait que le secret de la réussite de ses futurs contrats réside dans les caractéristiques techniques de sa plateforme. Offrant des fonctionnalités qu’aucun autre échange n’offre, et qui leur permettraient de fidéliser les utilisateurs. Une vision intéressante qui en fait nos données du jour ici à CryptoTrend.

