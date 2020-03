Binance serait en négociation pour acquérir CoinMarketCap pour 400 millions de dollars

Faits saillants:

La négociation n’a pas été officialisée mais elle serait déjà dans sa phase finale, selon un rapport.

L’accord pourrait être finalisé cette semaine. Aucune des parties n’a parlé.

Des sources non officielles ont annoncé ce mardi 31 mars que la maison de bourse Binance négocierait l’acquisition de CoinMarketCap (CMC), le service d’information qui suit le marché des crypto-monnaies en temps réel.

Des personnes familières avec les conversations ont déclaré aux médias numériques que l’échange de crypto serait prêt à payer jusqu’à 400 millions de dollars pour l’opération, qui serait déjà dans sa phase finale et il serait annoncé au cours de cette semaine. Officiellement, ni Binance ni CoinMarketCap n’ont confirmé ou nié les informations publiées.

Selon CoinMarketCap, Binance, basée à Malte, est l’échange de crypto-monnaie le plus rapporté dans l’écosystème de la crypto, ce qui rend l’acquisition potentielle pertinente. L’entreprise dirigée par Changpeng Zhao (CZ) affiche un volume hebdomadaire de plus de 22 milliards de dollars. Si la négociation a lieu, ce serait l’une des opérations les plus importantes de l’industrie des crypto-monnaies.

CoinMarketCap a été interrogé pour avoir reflété des volumes d’échange de crypto-monnaie présumés gonflés. Image par Gerd Altmann / pixabay.com

The Block a indiqué que l’acquisition potentielle serait liée aux déclarations faites par CZ en janvier de cette année dans lesquelles elle a révélé que Binance gérait deux acquisitions qui, selon elle, étaient “très excitées” car elles auraient “un impact significatif”. Les CMC seraient motivés par sa capacité à générer “une quantité importante” de trafic Web.

Larry Cermak, directeur de recherche pour The Block, a fait référence à l’achat potentiel via son compte Twitter, disant: «Je me demande comment Binance va gérer le conflit d’intérêts évident. CoinMarketCap ne sera plus impartial (même s’il n’avait plus une bonne réputation).

Bien que CoinMarketCap soit l’un des services de suivi du marché de la cryptographie les plus populaires, il a également été remis en question car il refléterait de faux chiffres à la suite de la manipulation que feraient les maisons de change. L’entreprise elle-même a reconnu les défauts et adopterait de nouvelles mesures pour offrir des informations plus précises sur ce qui se passe sur le marché.

Afin de promouvoir une plus grande transparence, CoinMarketCap a lancé un appel, en mai 2019, pour échanger des maisons et des projets liés aux crypto-monnaies afin de diffuser des données fiables et en temps réel sur vos échanges et vos carnets de commandes par exemple. Même en novembre de l’année dernière, la société a annoncé qu’elle appliquerait de nouvelles mesures basées sur la liquidité pour contrer la pratique des startups de «gonfler» les volumes déclarés.

Les autres options dont disposent les opérateurs pour suivre le marché de la cryptographie incluent également les services d’OpenMarketCap, Messari, CoinGecko, LiveCoinWatch ou CoinCheckup, entre autres.