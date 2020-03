Binance Widget atteint tous les navigateurs

Binance, le plus grand et le plus important échange de crypto du monde, continue de faire son chemin dans le vers crypto. Maintenant, avec l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité appelée Widget Binance, nous pouvons échanger à partir de n’importe quel navigateur.

Il y a quelques jours, chez CryptoTrend, nous avons annoncé que notre navigateur cryptographique préféré, Brave, s’était associé à l’échange pour apporter le premier Widget de l’échange cryptographique.

Et tout indique que l’idée de l’échange a bien fonctionné pour eux et ils ont été encouragés à faire le leur. Tous les navigateurs comme Chrome, FireFox et Opera peuvent désormais profiter de Widget Binance.

Widgets maintenant sur Binance

Le Widget Binance», Est une nouvelle fonctionnalité de l’échange de crypto qui permet à tout site Web, plateforme ou navigateur autorisé d’autoriser l’achat et la vente de crypto sans avoir à accéder spécifiquement au portail de l’échange.

“Le Widget Binance permet de réduire les frictions entre l’utilisateur et l’action d’interagir avec l’écosystème d’échange.”

A exprimé Changpeng Zhao (CZ).

Selon le blog officiel d’échange de crypto, cette nouvelle fonctionnalité fait partie de la nouvelle initiative de Binance appelée «Open Platform». Ce qui permettra aux entreprises de cryptographie de s’appuyer sur la technologie de l’échange.

Cette initiative permettra de construire de nouvelles caractéristiques uniques, puis de les mettre à la portée des utilisateurs.

“Cela vise à rendre le cryptoverse beaucoup plus accessible à tous les types d’utilisateurs.”

Rejoignez le programme Open Platform

Sur le blog officiel de la bourse, nous pouvons voir qu’ils ont lancé une campagne pour attirer à la fois les plateformes et les développeurs de ces nouvelles fonctionnalités.

«Rejoindre le programme Binance Widget est simple et ne prend que quelques minutes. Nous mettrons tout en œuvre pour examiner votre demande en moins de 24 heures. »

De plus, l’échange de crypto avertit qu’en raison du problème de la pandémie de coronavirus, ils n’ont pas une capacité de réponse installée de 100%.

Pour postuler, l’échange nous donne 3 étapes simples:

Veuillez lire attentivement les politiques du widget Binance. Surtout les règles de remboursement et les questions et réponses les plus fréquentes Connectez-vous avec votre compte Binance vérifié. Remplissez la demande en remplissant le formulaire d’inscription. Répondre avec une grande sincérité aux questions requises.

Avantages du widget Binance

Selon le site officiel du plus grand échange de crypto du monde, il existe deux types d’avantages que l’on pourrait tirer de l’application de cette nouvelle fonctionnalité.

Achetez la remise Crypto: Avec cette fonctionnalité, vous pourrez gagner une commission de 40% sur chaque transaction dans l’un de ces deux canaux fiat-crypto ou crypto-crypto. Tant que ces transactions sont effectuées via le widget Binance.Remboursement de négociation Crypto-to-Crypto: Avec cela, vous pouvez gagner de 25 $ à 50 $ des frais de transaction. À la fois dans le trading traditionnel et à terme de chaque nouvel utilisateur qui s’inscrit sur la plateforme via le Widget Binance.

