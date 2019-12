Birmingham classée au premier rang des opportunités d'investissement dans la régénération

Pour les investisseurs immobiliers et les promoteurs immobiliers à la recherche de la prochaine zone mûre pour la régénération, le nord et les Midlands sont le premier port d'escale.

Des recherches récentes classent Birmingham comme les zones de conseil offrant le plus grand espace potentiel de régénération par les investisseurs. La ville et les banlieues environnantes comptent actuellement près de 16 000 immeubles vides comprenant 8 086 habitations et 7 622 immeubles commerciaux.

Le spécialiste britannique du haut débit en fibre optique Glide a identifié un total de 617 527 immeubles résidentiels et commerciaux vides au cours du seul mois de septembre au Royaume-Uni.

Northern Powerhouse

Le nord est en avance sur le reste du Royaume-Uni, revendiquant cinq des meilleurs conseils où les investisseurs pourraient trouver des opportunités pour réinventer l'espace vide.

Liverpool est en deuxième position après Birmingham avec 15 339 immeubles vides, suivi de Manchester, Leeds et Bradford.

Le Royaume-Uni compte près d'un demi-million de propriétés vides

Les cinq premières villes toutes situées dans le nord représentent 10% du nombre total de maisons vides, ce que l'étude a révélé être de 448 246 au Royaume-Uni. Liverpool a également le plus grand nombre de propriétés résidentielles vides, avec 11 073 personnes inoccupées

Les régions les plus touchées par l'incertitude économique et politique peuvent désormais voir des investisseurs chercher à capitaliser sur des projets de régénération et de développement à usage mixte.

Les recherches de Glide ont révélé qu'il existe au total 172 217 unités commerciales vides au Royaume-Uni, ce qui suggère peut-être un énorme potentiel d'investissement. Le quartier du conseil de Bradford représente 4,5% du nombre total des bâtiments inoccupés du Royaume-Uni. Birmingham a le deuxième plus grand nombre de propriétés commerciales vides (7 622), suivie par Leeds (4 528) et Liverpool (4 266).

Jason Lloyd, directeur du résidentiel chez Glide a déclaré: «La recherche a révélé le nombre élevé de propriétés et d'entreprises vides à travers le Royaume-Uni, en particulier dans certaines des principales zones du nord du Conseil.»

"Mais bien qu'il soit troublant de voir autant d'espace résidentiel et commercial gaspillé, cela représente une opportunité claire pour les développeurs, et nous espérons que cette étude aidera les investisseurs potentiels à identifier où il y a le plus de potentiel de croissance."