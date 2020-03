Bitcoin: 7 données statistiques – TREND CRYPT

L’un des principes les plus importants pour quiconque, quoi qu’il fasse, est «l’information c’est le pouvoir». Et ici, chez CryptoTrend, nous gardons cela à l’esprit, essayant toujours de vous fournir les meilleures informations, au bon moment. C’est pourquoi nous vous apportons aujourd’hui 7 données statistiques sur Bitcoin, que vous devez savoir si vous souhaitez prendre les bonnes décisions sur le marché de la cryptographie.

1- Le prix du Bitcoin

Le premier indicateur que nous devons prendre en compte lors de l’analyse de Bitcoin est bien sûr son prix. Surtout maintenant que, après avoir subi les premiers chocs du Coronavirus dans l’économie, il semble que le prix de la première crypto-monnaie au monde pourrait être sur la voie de la reprise.

Ainsi, au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 6 638 $ par BTC. Une augmentation de 1,26% au cours des dernières 24 heures, qui s’ajoute à l’augmentation qu’elle avait hier, pour continuer à récupérer le terrain perdu au cours des deux dernières semaines.

Cela est motivé, comme le marché financier traditionnel, par l’accord politique conclu à Washington pour mettre en œuvre un plan de relance de l’économie.

Le prix du Bitcoin est la première donnée statistique dont nous devons tenir compte. Source: Blockchain.info

2- Nombre de transactions quotidiennes

Nous continuons avec la seconde des données statistiques que vous devriez connaître sur Bitcoin. Nous nous référons au nombre de transactions quotidiennes, le meilleur indicateur possible de la vitalité du marché de la cryptographie. Eh bien, un grand nombre de transactions indique un niveau élevé d’activité dans la crypto-monnaie.

Cela est particulièrement important car, si les experts du monde de la crypto sont d’accord, il est nécessaire de massifier le marché des crypto-monnaies. Eh bien, seul un grand marché avec des millions de participants peut éviter la volatilité des prix provoquée par les actions d’une poignée de gros investisseurs.

Cependant, il semble que le Coronavirus affecte ce processus. Eh bien, depuis que la crise s’est aggravée en Occident, le nombre de transactions Bitcoin Blockchain a considérablement diminué. De la bande de 300 000 – 350 000 dans laquelle il était situé au mois de février à la bande de 200 000 – 280 000 dans laquelle il opère actuellement. Un mauvais signe pour le monde de la crypto.

Le nombre de transactions Bitcoin quotidiennes a été durement touché. Source: Blockchain.info

3- Taille du Mempool Bitcoin

Notre prochaine statistique aujourd’hui est la taille du Mempool. Il se compose de toutes les transactions de la chaîne Bitcoin qui attendent d’être confirmées. C’est donc être la “file d’attente” dans l’exécution des opérations avec BTC, et un bon indicateur de la vitesse à laquelle la crypto-monnaie fonctionne.

Mempool atteint actuellement son pic quotidien. Source: Blockchain.info

4- Capitalisation du marché de la crypto

La quatrième statistique d’importance que nous devons mentionner est la capitalisation boursière de Bitcoin. Bien qu’en soi, ces données ne soient rien d’autre que la multiplication du nombre de jetons BTC actuellement sur le marché, par le prix de chacun individuellement, c’est un indicateur de l’influence et de la stabilité de la crypto-monnaie.

Premièrement, étant donné qu’une plus grande capitalisation boursière signifiera que les variations du prix de la monnaie virtuelle affecteront, plus directement, les autres actifs cryptographiques du monde. En revanche, si le marché du Bitcoin a une capitalisation plus importante, il sera également plus compliqué que son prix soit manipulé par quelques acteurs.

À l’heure actuelle, la capitalisation boursière de Bitcoin est à un point bas, à 123 975 012 000 $. Après la perte de valeur de la crypto-monnaie due à la crise du coronavirus. Bien qu’il commence à vivre un timide rebond grâce à la hausse du prix du BTC hier.

La capitalisation boursière est une autre des données statistiques à considérer. Source: Blockchain.info

5- Nombre d’adresses actives uniques

Bien qu’il existe actuellement des millions et des millions de portefeuilles Bitcoin dans le monde. La vérité est que tous ne sont pas actifs. Eh bien, la grande majorité a été créée par des utilisateurs qui les ont abandonnés peu de temps après.

D’où l’importance de nos prochaines données statistiques, le nombre d’adresses actives uniques par jour. Un meilleur échantillon du nombre d’utilisateurs actifs de la communauté cryptographique sur le marché, qui s’élève à 528 586 aujourd’hui.

Graphique avec le nombre d’adresses actives uniques. Source: Blockchain.info

6- Taux de hachage Bitcoin

Le taux de hachage est l’un de ces chiffres que la communauté crypto surveille constamment. Et, il indique la somme de la puissance de calcul de tous les équipements miniers connectés à la Blockchain Bitcoin.

Par conséquent, à un taux de hachage Bitcoin plus élevé, une plus grande capacité de traitement dans le réseau de crypto-monnaie. Ce qui rend la blockchain BTC plus difficile à pirater, offrant une plus grande sécurité aux utilisateurs de la monnaie virtuelle. Actuellement à 108 616 241 TH / s. Un chiffre élevé mais inférieur à ceux atteints en janvier et février.

Le taux de hachage a également été affecté par le coronavirus. Source: Blockchain.info

7- Commission totale payée pour les transactions

Enfin, la dernière des 7 données statistiques dont nous avons parlé aujourd’hui est le montant des commissions versées par les utilisateurs de la blockchain Bitcoin aux mineurs du réseau. Ce qui est obtenu en ajoutant le montant de toutes les commissions versées à tous les mineurs BTC.

Ainsi, ce chiffre devient un indicateur des profits que, en termes de Bitcoin, les mineurs reçoivent grâce aux utilisateurs. À ce jour, le total de toutes les commissions payées de l’ordre de 45 BTC, réparties entre tous les mineurs dans le monde.

Le total des commissions versées aux mineurs est une statistique d’une grande importance. Source: Blockchain.info

