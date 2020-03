Bitcoin, Binance et plus dans Quick News

Bitcoin tombe en dessous de 5K

Le Bitcoin (BTC) est tombé en dessous de 5000 $, même si l’incertitude du marché, à la suite de l’épidémie de coronavirus, a poussé la Réserve fédérale américaine à ramener les taux d’intérêt à zéro.

La vente est intervenue quelques heures après que la Réserve fédérale a annoncé une série d’actions dimanche soir. L’action vise à aider les marchés financiers ébranlés par l’effet du coronavirus sur l’économie mondiale.

Binance.US listera Tezos (XTZ)

À partir d’aujourd’hui, le marché des actifs numériques Binance.US comprendra XTZ, la crypto-monnaie interne du projet Tezos Blockchain.

Selon une annonce sur le site Internet de Binance, l’échange de paires XTZ / USD et XTZ / BUSD sera disponible le lundi 16 mars à 9h00.

Les utilisateurs de Binance.US peuvent déposer USD, BUSD ou XTZ dans leurs portefeuilles avant qu’il ne commence à trader lundi. Cependant, seuls les dépôts de jetons XYZ seront autorisés. De plus, les retraits sont autorisés après 9 h 00. à partir du 16 mars.

Suspension de la conférence Blockchain au Japon

Un autre rassemblement de professionnels de la crypto-monnaie et de la blockchain a été reporté alors que la crise mondiale des coronavirus se poursuit.

Le TEAMZ Blockchain Summit, la plus grande conférence sur la blockchain au Japon, aura lieu du 22 au 23 avril, mais a été déplacé au 28 septembre.

Les organisateurs ont déclaré dans un communiqué officiel:

TEAMZ suit de près le développement mondial du coronavirus. TEAMZ est profondément préoccupé par la sécurité des participants au sommet, y compris les conférenciers, les participants, les partenaires et les sponsors. “

Le Blockchain Summit invite plus de 2000 visiteurs du monde entier, y compris des adoptants de Blockchain, des experts de l’industrie, des investisseurs en capital-risque et des éducateurs.

Ce ne serait pas la première conférence reportée par la pandémie de coronavirus.

Femme aux USA est en prison depuis 13 ans après avoir financé ISIS avec des crypto-monnaies

Une femme de l’État de New York a commis diverses fraudes financières pour financer l’organisation terroriste ISIS, selon le département de la Justice des États-Unis (DoJ).

Zoobia Shahnaz a été condamnée à 13 ans de prison par la juge Joanna Seybert du tribunal de district du district oriental de New York à Islip, Long Island. Ils l’ont condamné pour avoir fourni un soutien matériel de plus de 150 000 $ à une organisation terroriste étrangère et pour avoir tenté de se rendre dans l’Etat islamique.

Pour financer le groupe extrémiste islamique, Shahnaz avait obtenu un prêt d’une valeur d’environ 22500 $, ainsi que des numéros de carte de crédit frauduleusement achetés pour acheter 62000 $ en Bitcoin (BTC) et autres crypto-monnaies entre mars et juin 2017.

Enfin, il a envoyé les fonds par virement bancaire aux prétendus “fronts” de l’Etat islamique au Pakistan, en Chine et en Turquie, a déclaré le ministère de la Justice.

