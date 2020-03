Bitcoin, Binance et plus dans Quick News

Bitcoin assiste à un rebond de la reprise

La crypto-monnaie de valeur marchande principale, Bitcoin, se négocie actuellement près de 8125 $. Cela représente une augmentation de 3,8% des creux près de 7 640 $ enregistrés vendredi, selon les données de CoinMarketCap.

Outre les prix du Bitcoin, les principaux indices boursiers européens, tels que le DAX en Allemagne et le CAC en France, clignotent également en vert à la fin de cette édition. Pendant ce temps, les contrats à terme S&P 500 augmentent actuellement de plus de 4%.

Ces dernières semaines, nous avons observé la forte volatilité du Bitcoin. Cependant, les analystes restent positifs sur la crypto-monnaie.

Pendant ce temps, les prix du pétrole rapportent une augmentation de 7% et le rendement des obligations américaines à 10 ans est évalué à 0,70%, près de 35 points de base par rapport au creux record de lundi de 0,35%.

Binance s’est officiellement excusé auprès de la communauté de Steemit

L’échange de crypto-monnaies Binance s’est officiellement excusé auprès de la communauté Steemit. Causé par sa participation à un scandale majeur de centralisation impliquant le fondateur de Tron, Justin Sun.

Dans sa lettre publiée le 10 mars, Binance a déclaré que:

“Il reste neutre et n’a aucun intérêt dans la gouvernance de la chaîne au-delà de l’écosystème Binance.”

Binance a également fourni des documents sur le gel des jetons STEEM qu’il avait pariés à l’appui de la prétendue «acquisition hostile» de Sun. Les jetons utilisés sont équivalents aux 31 730 000 crypto-monnaies de STEEM.

La lettre de Binance intervient après une confrontation entre des membres de la communauté Steemit et le PDG de Tron. Soulignant que Sun a acquis ou “stratégiquement associé” à Steemit en février de cette année.

Un télégramme dit qu’une récente décision sape l’utilisation de la SEC

Telegram a créé un nouveau précédent pour se défendre lors de son procès aux États-Unis pour la vente de ses crypto-monnaies. Il fait valoir qu’il pourrait renforcer son argumentation contre les accusations de violation des lois sur les valeurs mobilières du pays. Il peut être prouvé que Telegram continue de se battre pour que sa crypto-monnaie prenne vie.

Dans une lettre datée du 6 mars au juge Kevin Castel du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, Telegram a attiré l’attention sur une décision récente dans l’affaire qui, selon lui, porte atteinte au mandat de la Commission Sécurité et échange contre l’entreprise.

Pour rappel, Telegram a été impliqué dans une bataille juridique avec la SEC depuis que cette dernière a lancé une enquête en octobre dernier sur l’offre initiale de 1,7 milliard de dollars 2018 de Telegram pour le Telegram Open Network (TON ).

Avant leur ICO, les créateurs de Telegram avaient soumis un “avis d’offre sans titres”, également appelé formulaire D, à la SEC pour le premier tour de leur offre, suivi d’un deuxième avis en mars. L’exemption spécifique utilisée par Telegram, le formulaire D 506 (c), autorisait l’offre de crypto-monnaie à être vendue exclusivement à des investisseurs accrédités.

Kraken promet une expansion de la crypto-monnaie en Inde

Kraken s’est engagé à reconstruire les services en Inde, après que la Cour suprême du pays a révoqué l’interdiction bancaire pour les sociétés de crypto-monnaie.

Dans un article de blog, la bourse de San Francisco s’est de nouveau engagée sur le marché potentiellement massif. Soulignant que l’industrie cryptographique de l’Inde a été supprimée par l’ordonnance de la banque centrale en avril 2018. De cette manière, les banques ne peuvent pas fournir de services à des entreprises telles que les bourses.

L’Inde représente une grande opportunité de revenus pour les entreprises, car elles peuvent désormais s’établir rapidement dans le vide laissé par l’interdiction. Nous devons nous rappeler que plusieurs échanges ont été forcés de fermer en raison de restrictions bancaires, tandis que d’autres gagnaient leur vie avec le commerce crypto à crypto ou d’autres moyens.

Dans son poste, Kraken a déclaré qu’il était “excité“Pour voir l’interdiction de la Reserve Bank of India révoquée et que”engagerait à nouveau des ressources pour développer son service dans la région grâce à de nouvelles fonctionnalités et offres“.

De plus, il y avait un indice qu’il pouvait indiquer le marché des envois de fonds en masse en Inde, Kraken étant prêt à aider les Indiens à économiser et à “envoyer de la valeur” à leurs amis et leur famille à l’étranger. Par conséquent, nous pourrions être en présence de la naissance de l’un des plus grands marchés de crypto-monnaie au monde.

Pour obtenir des informations plus précises sur vos projets, nous devrons attendre plus tard dans l’année, a écrit Kraken. Nous vous invitons à nous rejoindre pour voir si chaque Indien peut avoir une crypto-monnaie dans sa poche.

