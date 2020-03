Bitcoin Cash: 5 questions fréquemment posées

Nous avons tous entendu parler de Bitcoin Cash (BCH) comme la cinquième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Mais savons-nous vraiment tout sur cette crypto-monnaie? Aujourd’hui, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées sur Bitcoin Cash.

Questions fréquemment posées sur Bitcoin Cash

Qu’est-ce que Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash (BCH) est né du Bitcoin Hard Fork survenu le 1er août 2017. De cette façon, BCH augmente la taille des blocs, ce qui permet de traiter plus de transactions par rapport au Bitcoin (BTC).

Bitcoin Cash et Bitcoin sont-ils les mêmes?

L’une des questions les plus fréquemment posées à propos de Bitcoin Cash est la suivante: BCH et BTC sont-ils les mêmes? La réponse est non. Vous souvenez-vous de Satoshi Nakamoto? Eh bien, il a établi que l’objectif du Bitcoin était de réaliser des transactions peer-to-peer.

Cependant, comme la crypto-monnaie est devenue populaire et est devenue un véhicule d’investissement plutôt qu’une monnaie, sa blockchain a présenté des problèmes d’évolutivité car elle n’était pas en mesure de gérer un plus grand nombre de transactions.

De cette façon, BCH est né comme une solution aux problèmes d’évolutivité de Bitcoin en augmentant la taille des blocs entre 8 Mo et 32 ​​Mo. L’objectif était de pouvoir traiter plus de transactions par bloc.

En outre, une autre différence fondamentale est que BCH n’intègre pas le témoin séparé (SegWit).

BCH a également subi une Hard Fork?

En novembre 2018, Bitcoin Cash ABC et Bitcoin Cash SV sont nés de la Hard Fork de BCH.

Bitcoin Cash ABC incorpore plusieurs modifications à la chaîne de blocs BCH, telles que la Canonical Transaction Ordering Route (CTOR).

Pendant ce temps, Bitcoin Cash SV est dirigé par Craig Wright, le personnage célèbre et controversé qui prétend être le vrai Satoshi Nakamoto.

Où puis-je le stocker?

Il faut d’abord décider quel type de portefeuille utiliser dans la grande diversité:

Un portefeuille mobile: extrêmement utile pour ceux qui veulent stocker et utiliser leurs crypto-monnaies pour faire leurs achats. Un portefeuille de bureau: c’est celui que l’on trouve sur votre ordinateur portable préféré et est utile pour stocker vos crypto-monnaies. Un portefeuille matériel: cette option est idéale si vous voulez garder vos crypto-monnaies en sécurité et à long terme Un portefeuille papier: c’est une option pour garder vos crypto-monnaies hors ligne. Il est idéal pour stocker vos crypto-monnaies à long terme ou pour des cadeaux.

Certains des portefeuilles BCH présentés sont:

Bitcoin.com: C’est un portefeuille pour les débutants car il offre un moyen simple et sûr de commencer à expérimenter avec la crypto-monnaie.Yenom: Ce portefeuille est idéal pour ceux qui commencent par BCH car c’est un portefeuille assez simple.Electron Cash: C’est un portefeuille plus complet et avec une plus grande sécurité.

Où puis-je trader?

Nous présentons trois des échanges cryptographiques les plus importants du marché:

Coinbase

C’est l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde et génère une grande confiance en ses utilisateurs.

Il possède également une interface assez simple qui collabore avec les nouveaux venus dans le monde de la cryptographie, tandis qu’il dispose d’une liquidité élevée et de diverses méthodes pour acquérir du BCH. Sans parler de cela, il a un portefeuille pour téléphone très pratique.

Binance

C’est l’un des échanges de crypto avec le plus de puissance sur le marché de la crypto et c’est pour le nombre de services qu’il offre à ses utilisateurs. Plus de 450 crypto-monnaies sont échangées, dont BCH.

Cependant, l’interface Binance peut ne pas être très conviviale au démarrage dans ce monde car il s’agit d’un échange cryptographique pour les professionnels.

Kraken

Cet échange cryptographique opère aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans l’Union européenne et au Japon. Il offre une plate-forme de trading avancée, ce n’est donc pas un échange de crypto approprié pour les débutants.

L’échange cryptographique prend en charge environ 20 crypto-monnaies différentes. Parmi eux se trouvent BTC et BCH. La plus grande force de cet échange cryptographique est ses faibles taux et son degré de confiance.

