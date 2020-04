Bitcoin Cash est-il plus solide que Bitcoin?

Une vraie catastrophe. C’est ainsi que nous pourrions décrire les effets de la réduction de moitié sur Bitcoin Cash. Après une réduction des récompenses minières dans la crypto-monnaie, les mineurs se sont précipités hors de leur blockchain.

Malgré cela, Roger Ver, le principal promoteur de BCH, resterait optimiste quant à l’actif cryptographique. Déclarant qu’il est plus fort que Bitcoin dans le Tweet d’aujourd’hui:

Bitcoin: gagne de la valeur principalement en fonction de la perception que d’autres l’achèteront.

Bitcoin Cash: gagne de la valeur principalement grâce à une utilité croissante dans l’adoption commerciale et l’utilisation en général.https: //t.co/LiwoXcH4NT

– Roger Ver (@rogerkver) 9 avril 2020

Roger Ver: Bitcoin Cash plus fort que Bitcoin

Depuis la naissance de la crypto-monnaie, en tant que division de la Blockchain Bitcoin, la communauté BCH a constamment remis en question la légitimité de Bitcoin.

Ils se sont même déclarés les successeurs légitimes de l’héritage de Satoshi Nakamoto. Et ils ont condamné Bitcoin pour sa composante spéculative et sa résistance au changement parmi ses utilisateurs.

Malgré cela, Bitcoin Cash est resté derrière BTC dans la course aux crypto-monnaies. Son prix est étroitement lié aux tendances du marché Bitcoin. Et, par conséquent, sa rentabilité et sa capacité à attirer de nouveaux utilisateurs dépendent de sa crypto-monnaie mère.

Ce serait précisément la raison pour laquelle, après la réduction de moitié de la chaîne de blocs Bitcoin Cash, la baisse du taux d’émission de la masse monétaire n’a pas entraîné d’augmentation de son prix.

Cela a déclenché une sortie massive de mineurs de leur blockchain, atteignant le point où même Roger Ver et Bitcoin.com ont fermé leurs machines d’extraction. Cela n’empêche pas Roger de continuer à défendre BCH via son compte Twitter.

Bitcoin– Gagner de la valeur principalement basée sur la perception que d’autres l’achèteront.

Bitcoin Cash– Gagner de la valeur principalement en augmentant l’utilité dans l’adoption commerciale et l’utilisation générale.

Avec ce message, Roger Ver voudrait impliquer que BCH est plus fort que BTC. Eh bien, alors que la principale crypto-monnaie s’appuie sur la spéculation pour augmenter sa valeur, Bitcoin Cash augmente la sienne en raison de son utilité dans le monde réel.

Une idée qui semble néanmoins remise en cause après la réduction de moitié de sa blockchain et les effets terribles qu’elle a apportés.

Pensez-vous la même chose que Roger Ver, Bitcoin Cash est plus solide que Bitcoin? Faites-le savoir dans la zone de commentaire.

