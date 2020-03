Bitcoin Cash: les 3 portefeuilles les plus fiables pour stocker BCH

Stocker nos hodls de la manière la plus sûre possible doit toujours être une priorité. Quelle que soit la crypto-monnaie dans laquelle vous avez confiance, l’important ici est la fiabilité que les portefeuilles peuvent vous fournir. Par conséquent, chez CriptoTendencia, nous vous apportons les 3 portefeuilles les plus fiables pour stocker Bitcoin Cash (BCH).

La sécurité doit toujours être la première et la première chose à laquelle il faut penser lors de l’entrée dans le cryptoverse. Tout le reste devrait toujours être en deuxième place, comme savoir comment trader, connaissances techniques dans le cryptoverse et autres.

Malheureusement, dans l’histoire de notre écosystème, il y a eu de nombreux vols et escroqueries, soit par des pirates informatiques, soit par les mêmes entreprises qui, une fois qu’ils ont perdu le contrôle des hodls de leurs clients, disparaissent avec tout l’argent.

Pour cette raison, il est nécessaire de donner la priorité nécessaire au choix des portefeuilles les plus fiables et renommés avec plusieurs années dans le cryptoverse. Ce qui, nous l’espérons, lui a valu l’expérience de toutes les périodes difficiles que nous avons traversées ensemble.

Les 3 portefeuilles les plus fiables pour stocker BCH

Comme nous le savons bien, Bitcoin Cash (BCH) provient de la Hard Fork of Bitcoin (BTC) en 2017. Malheureusement, ces dernières années, le nombre de mineurs qui vivent sur le cryptoverse de cet altcoin a considérablement diminué.

Ce qui l’a rendu faible contre les attaques à 51%, les piratages de ses portefeuilles cryptographiques et autres. Par conséquent, principalement pour cette crypto, il est important de choisir le portefeuille indiqué.

Pour cela, chez CriptoTendencia, nous vous recommandons vos 3 portefeuilles les plus fiables. Ceux qui ont une réputation, un budget pour investir dans la sécurité, pour pouvoir éliminer toute porte dérobée si nécessaire. Sans plus rien à dire, commençons.

1. Bitcoin.com

Oui, tout comme vous lisez, cet important portail Web, qui peut être très déroutant pour les débutants. Ils n’ont rien à voir avec Bitcoin, car c’est le principal évangéliste de Bitcoin Cash (BCH), pas BTC, bien qu’il n’ait aucun problème avec la première crypto au monde.

Ils ont présenté un portefeuille crypto pour Bitcoin Cash (BCH), qui, selon eux, est le portefeuille le plus rapide au monde pour BCH.

Le portefeuille a été conçu comme un portefeuille cryptographique open source, avec une interface utilisateur extrêmement simple et facile à utiliser. Selon son équipe de développeurs:

“Le portefeuille peut être comparé aux portefeuilles blockchain.info. Qui utilisent la technologie Hierarchical Deterministic (HD). »

Cela signifie en un mot que lorsque vous accédez au portefeuille bitcoin.com, quelle que soit la plateforme, les clés privées sont stockées en toute sécurité sur votre propre appareil, et le portefeuille, ou toute autre personne, peut y accéder.

Le portefeuille a d’abord été créé en tant que portefeuille exclusif Bitcoin, mais plus récemment, il a également adopté Bitcoin Cash.

Les propriétaires de portefeuilles bitcoin.com ne sont pas facturés de frais pour l’envoi et la réception de Bitcoin ou de Bitcoin Cash. L’application bitcoin.com peut être téléchargée et utilisée gratuitement sur tous les systèmes d’exploitation existants.

Parmi les 3 portefeuilles les plus fiables pour stocker BCH, ce serait le meilleur recommandé par l’équipe de développeurs Bitcoin Cash.

2. Yenom

Yenom, qui est simplement “Money” écrit à l’envers, a été créé par Mikan au Japon.

Depuis son lancement, l’application a jusqu’à présent enregistré plus de 8 millions de téléchargements.

Les développeurs de la plate-forme ont créé une application extrêmement facile à comprendre et à utiliser, par rapport à d’autres applications existantes.

Le but du lancement, selon Mikan, est de rendre l’utilisation de Bitcoin Cash aussi simple que possible. De plus, c’est une application que vous pouvez recommander non seulement à un autre utilisateur de crypto, mais aussi à votre famille et vos amis.

Il s’agit d’un portefeuille crypto que les mêmes développeurs Bitcoin Cash recommandent si vous êtes un débutant dans ce monde.

3. Electron Cash

Parmi les 3 portefeuilles les plus fiables pour stocker BCH, c’est sans aucun doute celui pour ceux qui ont des connaissances techniques élevées.

Electron Cash est l’un des portefeuilles open source pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles de toutes sortes. C’est le plus connu aujourd’hui.

Comme Bitcoin Cash, le portefeuille Electron Cash a été séparé en “Hard Fork” d’un portefeuille Bitcoin. Ce portefeuille crypto a plusieurs fonctionnalités intéressantes. Comme la technologie SPV, les portefeuilles multisig, CashShuffle et bien d’autres.

La chose intéressante à propos de ce portefeuille est que vous aurez le contrôle de vos clés privées et les sauvegarderez avec Seed Words pour sécuriser de manière décentralisée vos BCH.

Vous pouvez conserver vos clés de portefeuille Electron Cash dans un environnement de portefeuille froid, hors d’Internet et à l’abri de tout pirate informatique.

Electron Cash utilise la technologie SPV pour améliorer la sécurité du portefeuille tout en empêchant le téléchargement de la Blockchain entière.

L’une des fonctionnalités dont la plupart des hodls Bitcoin Cash les plus avancés sont tombés amoureux de la plupart est le SPV, acronyme de Simplified Payment Verification. C’est une méthode pour fournir un portefeuille avec une sécurité renforcée sans avoir à télécharger la blockchain entière.

Avec SPV, le portefeuille valide ses propres transactions en s’assurant qu’elles ont été validées sur la blockchain.

3 portefeuilles pour 3 types d’utilisateurs

Dans cette liste des 3 portefeuilles les plus fiables pour stocker Bitcoin Cash, nous avons répertorié les 3 meilleurs portefeuilles recommandés par les développeurs de la même crypto-monnaie. Et les 3 sont parfaits pour tous les types d’utilisateurs. Débutants, intermédiaires et experts.

