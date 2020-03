Bitcoin Cash surperformera-t-il le Bitcoin?

Bitcoin Cash est né du premier Bitcoin Hard Fork et est, pour sa communauté, meilleur que son parent. C’est pourquoi ils espèrent qu’à un moment donné, il sera en mesure de le surmonter, donnant lieu à l’une des plus grandes rivalités de l’écosystème cryptographique.

Bitcoin a traversé différentes fourches dures, connues sous le nom de Hard Forks, avec lesquelles il a cherché à implémenter des modifications, qui ne sont pas compatibles avec la version utilisée.

Les Hard Forks provoquent une séparation immédiate de la chaîne où, en théorie, seuls les plus longs devraient rester, ou en d’autres termes, celui avec le plus de soutien.

Cependant, une bonne partie de ces événements se produisent après un manque de consensus parmi les participants, ce qui a amené le groupe minoritaire défendant l’idée perturbatrice à se séparer de la chaîne, et à maintenir la nouvelle pour mettre en œuvre les changements qui n’étaient pas soutenus par le la majorité.

La naissance de Bitcoin Cash

L’évolutivité de Bitcoin a été un problème depuis sa création, ce qui a conduit à des conflits constants entre les participants de la communauté.

Le nombre de transactions par seconde de BTC est limité par:

La taille maximale de bloc de 1 Mo imposée par votre code. Le temps moyen de 10 minutes pour la création de nouveaux blocs.

Grâce à ces limites, entre 3,3 et 7 transactions par seconde sont actuellement effectuées dans votre chaîne, ce qui entraîne un énorme désavantage en termes de modes de paiement les plus utilisés. L’entreprise derrière les cartes de crédit Visa est en mesure de traiter plus de 1 700 transactions par seconde.

Malgré de nombreuses tentatives pour éliminer ce problème d’évolutivité, la grande majorité convient que la solution à court terme n’apportera que plus d’inconvénients, principalement liés à la sécurité.

Bitcoin Cash est né de cette discussion, à travers un hard fork qui était destiné à augmenter immédiatement la taille du bloc à 8 Mo. Aujourd’hui, sa taille est déjà passée à 32 Mo. Cependant, la confiance en leurs parents continue d’être plus élevée.

La chaîne Bitcoin Cash s’en remettra-t-elle jamais? Examinons un peu plus en détail les avantages et les inconvénients des deux crypto-monnaies.

Bitcoin Cash contre. Bitcoin

BCH peut traiter les transactions plus rapidement, réduisant les temps d’attente de confirmation et réduisant les frais de transaction. Le Bitcoin a une plus grande popularité et une plus grande confiance, offrant un marché plus liquide et utilisable dans le monde quotidien. La capacité de transaction actuelle de Bitcoin n’est pas suffisante pour en faire un moyen de paiement mondial. La seule solution la plus prise en charge, pas encore implémentée, est les transactions hors chaîne. L’augmentation de la taille du bloc dans Bitcoin oblige les nœuds à utiliser plus de ressources. Commissions plus élevées par commission en Bitcoin, produit de gros blocs et validation lente. Pour certains, il montre une doublure argentée en éliminant les transactions de spam et en incitant les mineurs à rester en ligne. D’un point de vue négatif, il réduit son attrait pour les utilisateurs, et peut même arrêter ou inverser l’adoption de la crypto-monnaie.

Pourquoi le réseau Bitcoin ne veut-il pas augmenter la taille du bloc?

Un Hard Fork pour mettre en œuvre une telle modification nécessite un consensus majoritaire. Si le nouveau code échoue, les conséquences seraient catastrophiques pour sa réputation.

La propagation du réseau, à mesure que le bloc augmente en taille, sera plus lente, laissant des blocs orphelins sur son chemin, ce qui peut entraîner la double dépense bien connue.

De plus, cela pourrait également générer une centralisation dans la chaîne, en raison de la moindre participation de nœuds complets dans le réseau. Cependant, pour les partisans de l’augmentation, ce problème serait résolu avec des modifications ultérieures.

Pour le moment, les arguments pour dire que Bitcoin Cash dépassera Bitcoin ne sont pas nombreux.

Alors que les partisans de BCH affirment qu’à un moment donné, BCH surperformera sa société mère, grâce à sa capacité transactionnelle accrue, Bitcoin continue de garder la tête avec beaucoup d’avantages.

La capitalisation boursière de Bitcoin occupe 64,76% du marché total des crypto-monnaies.

Bitcoin vs capitalisation Bitcoin Cash. Source: CoinMarketCap

Celui de Bitcoin Cash n’est que de 2,29%, ce qui l’amène à occuper la 5e place parmi les premières des plus grandes par capitalisation.

Pendant ce temps, Bitcoin SV, une autre communauté en compétition pour la première place, détient 1,76% du total.

Top 5 des crypto-monnaies. Bitcoin Cash surperformera-t-il le Bitcoin?

Roger Ver, un influenceur majeur de la crypto, a assuré dans une interview pour Forbes que Bitcoin Cash dépasserait Bitcoin, basé sur l’association de différents noms reconnus dans le monde entier, qui favorisent l’adoption massive de la crypto-monnaie par le commerce entre des personnes réelles et des entreprises.

Et donc, une bonne liste de supporters avec la chaîne créée après ce premier grand Hard Fork.

Selon vous, qui sera le vainqueur de cette bataille Bitcoin Cash contre Bitcoin? Laissez vos prévisions dans les commentaires!

