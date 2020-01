Bitcoin: ce qu’ils sont, valeur, avantages et risques

Nous entendons souvent dire qu’il fait partie des applications les plus technologie numérique au secteur financier. Parlons des “crypto-monnaies”, dont la plus connue est le Bitcoin, mais qu’est-ce que cela signifie? Quelle valeur a-t-elle et quels sont les avantages et les risques qu’elle présente? Répondons à ces questions.

Que sont-ils

Monnaie numérique, utilisée et distribuée uniquement par voie électronique, Bitcoin est la crypto-monnaie par excellence, entrée pour la première fois en 2009 par le développeur connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Les bitcoins sont échangés d’un portefeuille personnel à un autre (a également déclaré porte-monnaie), une petite base de données qui peut être stockée dans le cloud.

En cas de consentement entre les participants à une transaction, la crypto-monnaie peut être échangée en mode peer-to-peer (c’est-à-dire entre deux appareils directement, sans avoir besoin d’intermédiaires) pour acheter des biens et services (comme si elle avait cours légal pour tous effets). Les pièces virtuelles – et donc aussi le Bitcoin – n’ont pas de cours légal dans presque tous les coins de la planète et l’acceptation comme moyen de paiement est donc volontaire. Le Bitcoin peut être utilisé pour acheter des biens et services en ligne.

valeur

Le Bitcoin en est un monnaie virtuelle, conçu pour être autonome sur le front de la valeur, sans que les banques centrales ne l’influencent. Les crypto-monnaies et les Bitcoins ne sont pas réglementés par les organismes du gouvernement central, mais sont généralement émis et contrôlés par l’organisme émetteur selon ses propres règles. La valeur des Bitcoins change à la vitesse de la lumière.

Les bitcoins ont de la valeur et sont échangés entre les parties. Fin 2017 et début 2018, le Bitcoin a battu un record historique atteignant plus de 17500 dollars.

avantages

Ceux qui décident de faire des transactions via Bitcoin ont de nombreux avantages. Selon les promoteurs des monnaies virtuelles, les crypto-monnaies échapperaient en général à l’action des incitations, potentiellement contre-productives, traditionnellement liées aux banques et aux gouvernements souverains.

Parmi les nombreux avantages potentiels que les Bitcoins offrent, nous trouvons une plus grande rapidité et efficacité dans les paiements.

risques

Mais dire que les Bitcoins sont sans risque n’est pas vrai. Selon les autorités européennes de surveillance, en tant que Consob, ayant un caractère relativement anonyme, monnaies numériques ils sont très attractifs pour les criminels, qui pourraient les utiliser pour le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales.

Du point de vue du consommateur, en l’absence d’obligations de divulgation et de règles de transparence, les plateformes d’échange Bitcoin sont exposées à des risques opérationnels et de sécurité élevés.