Bitcoin change de sa création à nos jours

Le Bitcoin, ou BTC, est la première crypto-monnaie créée au monde, qui existe depuis plus d’une décennie. Le passage des jours l’oblige à recevoir des adaptations, afin d’être compétent sur le marché. Cette fois, certaines des améliorations qu’il a connues depuis sa création jusqu’en 2020 seront présentées.

Développement de Bitcoin

Pour améliorer le protocole Bitcoin, non seulement cela prend du temps, mais il est également nécessaire d’avoir un grand nombre de développeurs dédiés à la réalisation de ce travail. Bien qu’il y ait un peu plus de 10 ans depuis son lancement, on peut dire que la CTB conserve toujours son essence, malgré quelques améliorations.

En raison des multiples limites du jeton, il reste sur le marché comme l’une des devises numériques les plus rentables. Ses propriétés, algorithmes et codes sont les causes possibles que Bitcoin C’est un leader du marché et pour cette raison, ils n’ont pas encore été modifiés.

Le développement et la croissance de Bitcoin ces dernières années ont été exorbitants, mais sa stabilité sur le marché ne pouvait pas encore être considérée comme bonne. C’est l’une des variables qui ralentit le développement du BTC. En outre, les limitations et les obstacles ont également fortement ralenti l’acceptation et l’avancement du jeton.

Obstacles et limites

Lorsque les limites et les barrières de Bitcoin sont mentionnées, il est fait référence à tous ces inconvénients que la crypto-monnaie a traversés pour arriver au point où elle en est maintenant.

Un grand nombre de pays ont décidé de limiter l’utilisation, ainsi que l’acquisition du token. Cependant, au fil du temps, la crypto-monnaie a été adoptée par les entreprises et les utilisateurs.

Ce qui a certainement forcé les systèmes politiques à devoir ajuster les règles du pays, afin que le Bitcoin puisse être utilisé sans aucun problème. Grâce à l’adoption qui a eu lieu dans de nombreux pays, il est aujourd’hui possible de payer et d’acheter des services avec des crypto-monnaies.

Cependant, ce sont des inconvénients majeurs que BTC a connus; Même en Chine, l’une des plus grandes puissances du monde, l’idéal de la “blockchain non crypto” est maintenu.

Réseau Lightning et Bitcoin

Il s’agit d’un réseau Bitcoin peer-to-peer de deuxième couche, dont l’objectif principal est de permettre aux utilisateurs d’effectuer des micropaiements plus rapidement et avec une plus grande confidentialité. C’est pourquoi le Lightning Network est la technologie de deuxième couche la plus pertinente de BTC.

Permet des transactions presque instantanées et sans obligation que le blocage soit vérifié ou confirmé par le réseau Blockchain. Cette méthode créée par les développeurs de Lightning Labs, garantit que chaque utilisateur peut recevoir les fonds dans son portefeuille instantanément.

Le développement de cette technologie a été l’une des avancées ou des changements que Bitcoin a connu depuis sa naissance. Par conséquent, la mise en évidence de cet aspect est considérée comme très importante.

Exploitation minière et réduction de moitié

L’exploitation a commencé en 2009 avec le premier bloc de genèse Bitcoin, qui a attribué une récompense de 50 jetons BTC; il équivaut actuellement à environ 375 000 $. Il convient de noter que tous les 210 000 blocs augmentent la difficulté d’extraction, obligeant les utilisateurs à mettre à jour leur équipement d’extraction.

Il convient de mentionner que cela est principalement dû au Bitcoin Halving, qui se produit tous les 210 000 blocs; c’est-à-dire environ tous les 4 ans. De plus, l’exploitation minière sera possible jusqu’à ce que 21 millions de jetons BTC aient été atteints.

Cette année, il y aura une réduction de moitié, ce que de nombreux mineurs et investisseurs attendent avec impatience. Parce que cela entraînera sûrement une forte augmentation du prix du Bitcoin. Certains estiment que le taux de croissance atteindra 200%.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le